Rahul Gandhi visita Punjab afectado por las inundaciones, revisa los esfuerzos de ayuda







MP del Congreso y líder de la oposición en el Lok Sabha, Rahul GandhiEl lunes, visitó las áreas afectadas por las inundaciones de Punjab para evaluar el daño y revisar las operaciones de ayuda en curso, informó el ANI.

En una publicación sobre X, el Partido del Congreso declaró que Rahul Gandhi se reunió con familias afectadas por las severas inundaciones, particularmente en el distrito de Gurdaspur, y hizo un balance de las medidas de alivio que se llevaron a cabo. También se comprometió con agricultores cuyos medios de vida fueron devastados por el diluvio.

«El líder de la oposición Rahul Gandhi se reunió con las familias afectadas en las áreas afectadas por las inundaciones de Punjab y hizo un balance de los esfuerzos de ayuda. Las inundaciones devastadoras en Punjab han arruinado la vida de miles de personas. El estado ha sufrido grandes pérdidas en vidas y propiedades, y las personas se ven obligadas a vivir en campamentos de socorro», publicó el partido.

El Congreso solicitó aún más la unidad y el apoyo público, instando a todos a contribuir a ayudar a las familias desplazadas.

«La situación es extremadamente grave. En momentos tan difíciles, cada trabajador del Congreso se encuentra con Punjab. Apelamos a todos que brinden todas las ayudas posibles a las familias afectadas por las inundaciones. Debemos unirnos para superar este desastre», agregó el comunicado.

La inundación ha causado estragos severos en Punjab. Hoy, los aldeanos se conocieron en Ghlewal – refugios desolados, campos en ruinas, vidas dispersas. El dolor se ve limpio en los ojos, pero el coraje es inquebrantable. Tanto el Estado como el Gobierno Central deben garantizar que el paquete de ayuda y la compensación a manos de las víctimas sin demora … pic.twitter.com/f1nuxj945s – Rahul Gandhi (@rahulgandhi) 15 de septiembre de 2025

Durante la visita, el líder principal del Congreso, Pargat Singh, dijo que Rahul Gandhi «entiende el dolor de Punjab Muy bien ”y confirmó que también visitaría Ajnala, donde planeaba ofrecer oraciones en un Gurdwara antes de interactuar con los agricultores y trabajadores locales.

Singh también planteó preocupaciones sobre la gestión financiera, particularmente cuestionando la utilización del Fondo del Estado de Respuesta a Desastres (SDRF) por valor de Rs 1.200 millones de rupias.

«Nadie está hablando de cómo se gastó el Fondo SDRF de Rs 1.200 crore. Deberíamos centrarnos en ayudar a aquellos que han perdido todo», comentó.

Mientras tanto, el ex MLA Navjot Kaur Sidhu elogió la visita de Rahul Gandhi, llamándolo un refuerzo de moral para los trabajadores del Congreso en Punjab.

«Esta es una gran motivación … él es nuestro mayor líder, y nos sigue animando a seguir haciendo ‘Sewa’. Cuando alguien de su estatura nota su trabajo, te empuja a hacer más», dijo, según el ANI.

Sin embargo, también criticó al gobierno estatal gobernante por la mala preparación para desastres.

«¿Por qué el gobierno permitió construir casas cerca de los ríos? Y los que liberaron agua de repente deberían ser responsables», agregó.

Según los últimos datos, más de 1.98 lakh hectáreas de tierras de cultivo han sido afectadas por las inundaciones en Punjab. Se han registrado pérdidas importantes en Gurdaspur (40,169 ha), Patiala (17,690 ha), Tarn Taran (12,828 ha), Fazilka (25,182 ha), Ferozepur (17,257 ha) y Kapurthala (17,574 ha).

El ministro de ingresos, rehabilitación y gestión de desastres de Punjab, Hardeep Singh, confirmó que el número de muertos por la muerte del inundaciones ha aumentado a 56 en todo el estado.

(con entradas ANI)









Fuente