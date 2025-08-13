Rahul Gandhi se dirige a la CE con ‘Abhi Picture Baki Hai’ Taunt







Líder del congreso Rahul Gandhi El martes, acusó a la Comisión Electoral de no cumplir con su deber de hacer cumplir el principio de ‘One Man, One Vote’ y dijo «Abhi Picture Baki Hai», aludiendo a las afirmaciones de irregularidades en la lista de votantes. Gandhi afirmó que su partido estaba comprometido en proteger la constitución y continuaría haciéndolo. «No hay solo un asiento [where there is ‘vote chori’] Pero hay varios asientos. Esto se está haciendo a nivel nacional y sistemáticamente. La CE lo sabe y nosotros también lo sabemos ”, dijo JE a los periodistas en el complejo de la Casa del Parlamento.

«Anteriormente, la evidencia no estaba allí, pero ahora hay evidencia. Protegemos la constitución. ‘Un hombre, un voto’ es la base de la Constitución», dijo Gandhi. Es deber de la CE hacer cumplir «un hombre, un voto» y no han cumplido con su deber, dijo Gandhi. Cuando se le preguntó sobre Minta Devi, una votante de 124 años que supuestamente cotiza en la lista de votantes de la Comisión Electoral de Bihar, Gandhi dijo: «Hay casos ilimitados como ese. Abhi Imagine Baki Hai».

Protesta de camiseta

Varios parlamentarios del Partes de bloque de la India celebró una protesta en el complejo de la Cámara de Representantes del Parlamento el martes contra la revisión electoral de la CE en Bihar, con muchas de ellas con camisetas blancas que tenían el nombre del «votante de 124 años» que supuestamente se encontró en la lista de votantes del estado estampado en él. Sostuvieron carteles y criaron consignas, exigiendo una reversión del ejercicio de revisión intensiva especial (SIR). Varios parlamentarios, incluido Priyanka Gandhi, fueron vistos con camisetas blancas con ‘Minta Devi’ y su foto estampada y ‘124 no fuera’ escrita en la parte posterior.

PM debería renunciar: TMC MP

El diputado del Congreso de Trinamool, Abhishek Banerjee, dijo el martes que el primer ministro Narendra Modi y su gabinete deberían renunciar y que el Lok Sabha se disuelve si la Comisión Electoral dice que hay discrepancias en los rollos electorales.

Bjd para mover a Odisha HC

El Biju Janata Dal dijo que se acercaría al Tribunal Superior de Orissa Con respecto a las «discrepancias» durante las encuestas de la Asamblea de 2024 y Lok Sabha, ya que la CE ha «fallado» en dar una respuesta satisfactoria.

SC: Rollos electorales dentro del remit de la CE

La Corte Suprema dijo el martes la inclusión y la exclusión de ciudadanos o no ciudadanos de las listas electorales se encontraban dentro del mandato de la Comisión Electoral (CE) y respaldaron su posición para no aceptar Aadhaar y Tarjetas de votantes como pruebas concluyentes de ciudadanos en la revisión intensiva especial (Sir) de la lista de votantes en Bihar.

A medida que la fila sobre el Sir en curso se intensificó dentro y fuera del Parlamento, el tribunal superior también observó que la disputa era «en gran medida un problema de déficit de fideicomiso, ya que la CE ha afirmado que aproximadamente 6.5 millones de personas de la población de votación total de 7,9 millones de rupias en el bihar de encuestas no tuvieron que presentar ningún documento para ellos o sus padres que aparecieron en el 2003 de 2003. rollos electorales.

Después de que el defensor principal Abhishek Singhvi, que apareciera para uno de los peticionarios, acusó a la CE de «exclusión presunta» de cinco millones de personas en el señor, el tribunal indicó que si se encontraba algo sospechoso al hacerlos inválidos, podría darle una dirección para incluir a todas en las listas electorales.

