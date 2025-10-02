Rahul Gandhi rinde homenaje a Lal Bahadur Shastri en su 121 aniversario de nacimiento







Líder principal del Congreso y líder de la oposición en el Lok Sabha Rahul Gandhi rindió homenaje el jueves al ex primer ministro Lal Bahadur Shastri en su 121 aniversario de nacimiento.

Rahul Gandhi, mientras recordaba a Lal Bahadur Shastri, afirmó su contribución a la nación. Rahul destacó que la ideología de Lal Bahadur Shastri le dio al país una nueva dirección con su famoso eslogan «Jai Jawan, Jai Kisan» y elogió su simplicidad, humildad y dedicación a los derechos de los ciudadanos.

Mientras publicaba en la plataforma de redes sociales X, Rahul Gandhi escribió: «En el aniversario del nacimiento del ex primer ministro de la India, Lal Bahadur Shastri Ji, quien le dio a la nación una nueva dirección con el eslogan» Jai Jawan, Jai Kisan`, le presento mis humildes respetos «.

El puesto del líder de la oposición también agregó: «Su simplicidad, humildad y una resolución inquebrantable de los derechos de sus conciudadanos nos guiarán para siempre», según ANI.

Saludos a él en el aniversario del nacimiento del ex primer ministro de la India, Lal Bahadur Shastri, quien dio una nueva dirección al país al dar el eslogan de Jai Jawan, Jai Kisan. Su resolución inquebrantable por su simplicidad, humildad y los derechos de los compatriotas siempre nos guiarán. pic.twitter.com/3utmsemwfk – Rahul Gandhi (@rahulgandhi) 2 de octubre de 2025

El ex primer ministro Lal Bahadur Shastri nació en Uttar Pradesh en 1904. Fue el segundo primer ministro de la India, que sirvió de 1964 a 1966. Shastri murió en Tashkent el 11 de enero de 1966, a la edad de 61 años, poco después de firmar el Pacto Tashkent con Pakistan.

Más temprano en el día, el primer ministro Narendra Modi y el presidente de Lok Sabha Sobre Birla Pagó tributos florales al ex primer ministro Lal Bahadur Shastri en el Salón Central del Samvidhan Sadan.

Después del primer ministro Modi, los ministros de la Unión Kiren Rijiju, Piyush Goyal, Arjun Ram Meghwal y otros parlamentarios también presentaron sus respetos al ex primer ministro.

El primer ministro Modi, mientras rendía homenaje al ex primer ministro Lal Bahadur Shastri, acogió su integridad, humildad y determinación, llamándolo un «estadista extraordinario».

El primer ministro, en su mango de redes sociales, escribió: «Shri Lal Bahadur Shastri Ji fue un estadista extraordinario cuya integridad, humildad y determinación fortalecieron a India, incluso durante los tiempos desafiantes. Personificó liderazgo ejemplar, fuerza y ​​acción decisiva».

Maneras de PM También recordó el eslogan de Shastri de `Jai Jawan, Jai Kisan` y dijo que Lal Bahadur Shastri continúa inspirando el esfuerzo de una India autosuficiente.

Agregó: «Su llamado de clarón de ‘Jai Jawan Jai Kisan` encendió un espíritu de patriotismo entre nuestra gente. Él continúa motivándonos en el esfuerzo de construir una India fuerte y autosuficiente», según ANI.

(Con entradas de ANI)









