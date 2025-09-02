Rahul Gandhi promete revelaciones de ‘bomba de hidrógeno’ en votación chori, apunta al primer ministro modi







Líder del congreso Rahul Gandhi El lunes dijo que su partido pronto saldrá con una «bomba de hidrógeno» de revelaciones en «Vote Chori» y después de eso, el primer ministro Narendra Modi no podrá mostrar su rostro al país. Hablando en el evento final de su ‘votante Adhikar Yatra’ aquí, Gandhi dijo que Bihar es un estado revolucionario y había dado un mensaje al país.

«No dejaremos que (BJP) asesinen la constitución y es por eso que sacamos un yatra. Recibimos una respuesta tremenda», dijo el líder de la oposición en el Lok Sabha. «¿Has oído hablar de algo más grande que una bomba atómica, es una bomba de hidrógeno?

«En el próximo tiempo, le garantizo que después de la bomba de hidrógeno (llega), Narendra Modi Ji no podrá mostrar su rostro al país», dijo el ex jefe del Congreso. “Quiero decirle a la juventud de Bihar, Votar chori significa ‘Chori de los derechos, Chori de la democracia, Chori of Empleo’. Le quitarán su tarjeta de racionamiento y otros derechos «, alegó Gandhi. Gandhi había acusado el mes pasado a la Comisión Electoral (CE) y al BJP de trabajar de la mano para» robar votos «.

Las reclamaciones de SIR se pueden presentar más allá de la fecha límite: EC

La Comisión Electoral (EC) dijo el lunes que reclamos, objeciones y correcciones en el borrador de la lista electoral preparada en el ejercicio de revisión intensiva especial (SIR) de Bihar se pueden presentar más allá del 1 de septiembre, que fue la fecha límite inicial para la presentación. El panel de la encuesta dijo además, el 99.5 por ciento de los 2.74 millones de electores en el proyecto de rollo electoral habían presentado los documentos de elegibilidad que el panel de la encuesta dijo que emitirá avisos dentro de los siete días a aquellos electores cuyos documentos estaban incompletos.

