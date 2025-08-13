Rahul Gandhi, Priyanka Vadra debe renunciar a las ‘irregularidades electorales’







El BJP El miércoles, alegó irregularidades en el registro de votantes en Rae Bareli, Wayanad, Diamond Harbour y los electorales parlamentarios de Kannauj. El partido exigió que Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, Abhishek Banerjee y Akhilesh Yadav renunciaran como parlamentarios de Lok Sabha, alegando que ganaron las elecciones a través de «Votar chori», informó PTI.

En una presentación sobre rollos electorales en la sede de BJP, el ex ministro de la Unión, Anurag Thakur, destacó presuntas discrepancias en el asiento de la Asamblea de Kolathur en Tamil Nadu y Manipuri Lok Sabha en Uttar Pradesh. El también llamó al Primer ministro y el jefe de DMK, MK Stalin, y el líder de SP, Dimple Yadav, renunciaron a la presunta apariencia electoral, informó PTI.

Thakur criticó al Congreso, TMC, el Partido Samajwadi y los líderes de DMK por cuestionar a la Comisión Electoral y los acusó de difundir narraciones falsas contra el Revisión intensiva especial (Señor) de rollos electorales en Bihar, que se expandirá a otros estados. Afirmó que la oposición estaba tratando de proteger su «banco de votación de infiltración ilegal de Bangladesh» y otros «intrusos».

«Al ver este ‘Shor` (Hue and Cry) hecho por la oposición, ahora parece que’ Chor Machaye Shor`», dijo, sugiriendo que los que están equivocados ahora están protestando en voz alta.

«Rae Bareli, Wayanad, Kannuaj, a Diamond Harbor en todas partes se acerca una pregunta, ¿por qué hicieron votantes falsos? Thakur preguntó, informó PTI.

En sus propias acusaciones de «votar chori», líder de Oposición En Lok Sabha Rahul Gandhi presentó datos de las encuestas de 2024 Lok Sabha, alegando que más de 1 lakh de votos fueron «robados» en el segmento de la Asamblea de Mahadevapura en Karnataka. Citó cinco tipos de manipulación, incluidos votantes duplicados, direcciones falsas e inválidas, y votantes de un solo dirección.

Según lo informado por PTI, el martes, los líderes de la oposición organizaron una marcha de protesta desde la Casa del Parlamento a la sede de la Comisión Electoral, pero fueron detenidos y detenidos brevemente por la policía.

El Congreso intensificó su campaña contra el presunto `votación Chori` el miércoles al lanzar un video que muestra cómo se emitieron» votos falsos «. El jefe del partido, Mallikarjun Kharge, instó a los ciudadanos a elevar sus voces para proteger a las instituciones constitucionales de los «embragues del BJP».

Gandhi también compartió el video de un minuto, diciendo: «Aapke vote ki chori aapke adhikar ki chori, aapki pehchaan ki chori hai».

