Rahul Gandhi pide plena asistencia a los agricultores en Marathwada afectada por las inundaciones







A raíz de sin precedentes lluvias En la árida región de Marathwada de Maharashtra, el líder del Congreso, Rahul Gandhi, solicitó el jueves al gobierno que acelere el trabajo de socorro y evalúe el daño de los cultivos y brinde asistencia completa a los agricultores.

En una publicación sobre X, líder de la oposición en el Lok SabhaRahul Gandhi, expresó su dolor por la situación, afirmando: «La noticia de la pérdida de vidas y el daño extenso de los cultivos en Marathwada debido a las fuertes lluvias es profundamente angustiante. Mis más sinceras condolencias están con todas las familias afectadas durante este momento desafiante».

Pidió al gobierno y a la administración local que actúe rápidamente en la entrega y la realización de evaluaciones exhaustivas del daño causado, particularmente a las tierras de cultivo, según la agencia de noticias PTI. También hizo un llamamiento a los trabajadores y líderes del Congreso para que colaboren con las autoridades y ofrecieran toda asistencia posible a los necesitados.

Los recientes aguaceros en todo MarathwadUna región que comprende ocho distritos, ha llevado a al menos ocho muertes, aldeas sumergidas, casas dañadas y arruinado cultivos en más de 30,000 hectáreas, según las autoridades a principios de esta semana.

Mora adecuada para renunciar a los préstamos agrícolas, dice Uddhav Thackeray después de visitar áreas afectadas por las inundaciones

Presidente de Shiv Sena (UBT) Uddhav Thackeray El jueves dijo que este era el momento adecuado para anunciar una exención de préstamos para los agricultores, ya que visitaba áreas afectadas por inundaciones en la región de Marathwada de Maharashtra.

Al cuestionar la demora en el alivio, el ex primer ministro preguntó si el gobierno liderado por BJP estaba esperando un «tiempo auspicioso» en el Panchang (Almanaack) para ayudar a los agricultores.

Las fuertes lluvias y los ríos hinchados han causado daños a gran escala en Marathwada desde el 20 de septiembre, reclamando al menos nueve vidas. Según el gobierno estatal, los cultivos en más de 30,000 hectáreas han sido destruidos en las inundaciones.

Hablando en Itkur en el distrito de Dharashiv, Thackeray dijo: «Esta es una calamidad severa. Cada vez que sucede algo como esto, el primer ministro Devendra Fadnavis habla sobre el» tiempo adecuado «para ayudar a los agricultores. ¿Cuándo es exactamente el momento adecuado? ¿Va a consultar un Panchang?»

«Este es el momento adecuado para renunciar a los préstamos de los agricultores, tal como lo hicimos durante mi mandato», agregó, refiriéndose a su tiempo como primer ministro de 2019 a 2022.

Thackeray también exigió que los agricultores en áreas afectadas por las inundaciones reciban una compensación de Rs 50,000 por acre.

«Los agricultores exigen Rs 50,000 por acre porque la capa superior de tierra ha sido completamente arrastrada. Les llevará de tres a cinco años hacer que su tierra se conduzca nuevamente», explicó.

Criticó el paquete de alivio de 2,215 millones de rupias del gobierno estatal, diciendo que era insuficiente y ese individuo agricultores Recibiría apenas 8.500 rupias. «Una exención de préstamo es esencial», afirmó.

Apelando a los agricultores que no tomen medidas extremas, Thackeray dijo: «No pierdas la esperanza y no tomes ninguna decisión drástica. Estos malos tiempos pasarán».

Temprano en el día, hablando en Latur, reiteró que su partido está firmemente con los agricultores.

«No se desanime y no tome ningún paso incorrecto», instó.

(Con entradas PTI)





