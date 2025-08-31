Rahul Gandhi mueve HC contra la orden judicial de Varanasi sobre comentarios objetables







El líder del Congreso, Rahul Gandhi, ha preguntado al Tribunal Superior de Allahabad Para impugnar una orden de un tribunal especial de MP-MLA en Varanasi que ordenó a un tribunal subordinado que escuchara un caso en busca del registro de un FIR en su contra para una declaración que hizo sobre Sikhs durante una visita de 2024 en los Estados Unidos, informó PTI.

El caso ha sido programado para la audiencia el lunes 1 de septiembre, antes de un solo banco dirigido por el juez Sameer Jain.

El 28 de noviembre de 2024, el magistrado judicial jefe adicional (ACJM MP-MLA), Varanasi, rechazó la solicitud de Nageshwar Mishra para el registro de un FIR contra Gandhi, afirmando que debido a que el discurso se dio en los Estados Unidos, el sujeto cae fuera de su Jurisdicción.

El líder de la oposición en Lok Sabha había apelado este fallo en el Tribunal de Sesiones, y el 21 de julio de 2025, el Tribunal de Juez Especial (MP/MLA) ordenó al ACJM que escuchara el asunto nuevamente.

Gandhi ahora ha presentado una apelación de revisión en el Tribunal Superior de Allahabad, desafiando este fallo. Se ha afirmado que la orden del tribunal especial es «incorrecta, ilegal y sin jurisdicción».

Durante un programa en los Estados Unidos en septiembre de 2024, Gandhi Supuestamente había dicho que el medio ambiente en India no es bueno para los sijs. Los comentarios fueron calificados como «provocativos y divisivos», y hubo protestas contra ellos.

Mishra, un residente de Varanasi, intentó presentar un FIR contra Gandhi por esta declaración en la estación de policía de Sarnath, pero cuando falló, presentó una solicitud en la corte contra el político del Congreso.

CM Devendra Fadnavis llama a Rahul Gandhi un «mentiroso en serie»

Anteriormente, Maharashtra Primer Ministro Devendra Fadnavis El lunes, llamó al diputado del Congreso Rahul Gandhi como un «mentiroso en serie» mientras rechazaba las acusaciones de este último de «robo de votos» contra el BJP, informó la agencia de noticias PTI.

Estas «mentiras» de los líderes de la oposición solo están destinados a convencerse, dijo Fadnavis a los periodistas.

«También he dicho anteriormente que Rahul Gandhi es un mentiroso en serie. Ha estado propagando mentiras sin descanso. Me duele ver que incluso algunos líderes de Maharashtra se han dado cuenta de repente de que Rahul Gandhi está diciendo la verdad», dijo, informó PTI.

Respondiendo al cargo de Gandhi de que los votos fueron «robados» por el BJPCM Fadnavis dijo que la información falsa nunca tiene base.

(Con entradas PTI)





