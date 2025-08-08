Rahul Gandhi, Malikarjun Kharge tome el centro del escenario en el rally de Bengaluru del Congreso







Presidente del Congreso Mallikarjun Kharge y el líder de la oposición en el Lok Sabha, Rahul Gandhi, asistió al ‘Vote Adhikaar Rally’ en Freedom Park en Bangalore el viernes, informó ANI.

Se unieron a ellos en la manifestación se encontraban el primer ministro de Karnataka, Siddaramaiah, el diputado CM DK Shivakumar y otros líderes de alto nivel. El protesta fue organizado para oponerse al supuesto fraude electoral a gran escala.

La seguridad en Freedom Park aumentó, y la policía desplegó medidas estrictas para garantizar el orden durante el mitin, informó ANI.

Más temprano en el día, Rahul Gandhi reiteró sus acusaciones de «robo de votos» y advirtió que aquellos detrás de la supuesta estafa eventualmente enfrentarían consecuencias.

«El robo de votos no es solo una estafa electoral; es una importante traición cometida contra la Constitución y la Democracia. Que los culpables de la nación escuchen esto: los tiempos cambiarán, el castigo seguramente se impondrá», dijo Rahul Gandhi en un puesto en X.

El jueves, Gandhi alegó que más de 1,00,000 votos falsos se agregaron fraudulentamente en el Mahadevapura Asamblea La circunscripción dentro de la sede de Bangalore Central Lok Sabha, supuestamente ayudando a la victoria de BJP a obtener la victoria, informó ANI.

Dirigirse a los reporteros en el Congreso Sede en Delhi, el líder de la oposición presentó lo que describió como prueba del fraude electoral. Acusó a la comisión electoral de coludir con el BJP, alegando que esta manipulación allanó el camino para el tercer mandato del primer ministro Narendra Modi.

«Narendra Modi se convirtió en primer ministro con solo un margen de 25 escaños … La Comisión Electoral está ayudando a BJP a destruir el sistema electoral en la India … la Comisión Electoral no nos está dando los datos debido a lo que hicimos en Mahadevpur (la Asamblea de Karnataka); si lo hacemos en otro Sabha Sabha, entonces la verdad, la verdadera democracia. Gandhi dijo.

Con el respaldo de las acusaciones de Gandhi, el CM Siddaramaiah se hizo eco de las afirmaciones e instó a los ciudadanos a apoyar la protesta, calificando el movimiento para salvaguardar los derechos democráticos, según lo informado por ANI.

«La elección de 2024 fue manipulada para mantener al BJP en el poder. Desde el control de la Comisión Electoral, hasta las olas de votantes en Maharashtra, a deleciones silenciosas en Bihar: el patrón de manipulación es claro. Hoy, Shri Rahul Gandhi reveló la escala, más de 1 lakh falsos en Mahadevapura solo, Bangalore Central, y los tácticos similares se han usado en el centro de Bjj y los tácticos. Las ganancias en todo el país.

(Entradas de ANI)





Fuente