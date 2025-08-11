Rahul Gandhi, India Blov MPS detenidos durante la Marcha de Protesta sobre Sir Roll







Las escenas fuera del Parlamento en Nueva Delhi resultaron ser muy caóticas el lunes por la tarde, ya que los líderes de la oposición que protestaban contra el señor Bihar fueron detenidos por la policía de Delhi. Los parlamentarios de la oposición marchaban hacia el Oficina de la Comisión Electoral Del Parlamento, varios parlamentarios, incluido el líder de la oposición Rahul Gandhi, fueron detenidos cuando la situación comenzó a ser problemática.

Junto con el líder de la oposición Rahul Gandhi, la policía de Delhi detenía a otros parlamentarios del bloque de la India mientras protestaba por una revisión intensiva especial (SIR) en Bihar encuestas y acusaciones de «fraude electoral» durante las elecciones de 2024 Lok Sabha.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, Shiv Sena (UBT) El diputado Sanjay Raut, el diputado de TMC Sagarika Ghose y otros parlamentarios también estuvieron entre los que han sido detenidos por la policía de Delhi. Los parlamentarios que fueron detenidos el lunes fueron llevados a la estación de policía de la calle del Parlamento en un autobús.

Mientras comentaba sobre la situación, el líder de la oposición Rahul Gandhi dijo que «la lucha de la oposición no es una lucha política sino una lucha para salvar la constitución», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Además de su declaración, dijo además que «la realidad es que no pueden hablar. La verdad está frente al país. Esta pelea no es política. Esta lucha es salvar la constitución. Esta lucha es para un hombre, un voto. Queremos una lista de votantes limpio y puro», según la agencia de noticias ANI.

Mientras Priyanka Gandhi, quien también era uno de los parlamentarios detenidos, afirmó que «se atreven a Hue Hai. Sarkaar Kaayar Hai. (Tienen miedo; el gobierno es un cobarde)».

Por otro lado, jefe del partido Samajwadi Akhilesh yadav También fue visto saltando sobre barricadas cuando la policía de Delhi impidió que los parlamentarios del bloque de la India marcharan a la oficina de la Comisión Electoral. El ex primer ministro de Uttar Pradesh fue visto trepando por las barricadas instaladas por la policía para bloquear a los parlamentarios protestantes que marchan desde el Parlamento a la sede de la CE. Según se informa, el líder del SP, Akhilesh Yadav, saltó al otro lado de las barricadas para continuar la protesta.

Después de saltar al otro lado de las barricadas, Akhilesh Yadav gritó: «Están usando a la policía para detenernos», según la agencia de noticias ANI.

Además, los líderes de bloque de la India de alto rango, como el presidente del Congreso Mallikarjun Kharge y el jefe de NCP SCP, Sharad Pawar, también se unió a la protesta.

La marcha de protesta por los parlamentarios de la oposición comenzó desde la dwar de Makar del Parlamento bajo el liderazgo del líder de la oposición de Lok Sabha, Rahul Gandhi.

La agencia de noticias ANI también informó que los parlamentarios estaban criando consignas de «votación Chor» mientras marchaban hacia la oficina del organismo electoral de Nirvachan Sadan antes de ser detenidos por la policía.

Al comentar sobre la situación, la policía de Delhi dijo que los parlamentarios no tomaron permiso para la marcha. Mientras que, el líder del BJP y ministro de la Unión, Dharmendra Pradhan, acusó al Congreso de engañar al público.

Ministro de la Unión Dharmendra PradhanDurante una conferencia de prensa, dijo que «el país puede ver si hay alguien que esté trabajando en contra de la Constitución; está dirigido por Rahul Gandhi. El señor no está sucediendo por primera vez en el país. El Congreso se encuentra sobre EVM, plantea el tema de las elecciones de Maharashtra y las elecciones de Haryana y crea una montaña de mentiras … es su bien pensado para crear un estado de la anarquía … I apele a la oposición y la oposición y la oposición y el Congreso de la oposición y el Congreso de la Oppía y el Congreso de la Oppía y el Congreso de la Oppía y el Congreso de la Oppía y sea la Oppter. Parlamento … Durante la discusión sobre la Operación Sindoor en el Parlamento, la oposición y el Congreso no tenían agenda … «

(Con entradas ANI)





Fuente