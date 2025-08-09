Rahul Gandhi golpea a la CE por pedir firmar una declaración jurada, prestar juramento







Líder del congreso Rahul Gandhi El viernes criticó a la Comisión Electoral (CE) por exigir una declaración si está convencido de que su análisis de ‘robo de votos’ es correcto, diciendo que ha hecho el juramento dentro del parlamento que mantiene la constitución y reiteró su acusación de robo de votos.

Los oficiales principales electorales de al menos tres estados el jueves le pidieron a Gandhi que compartiera los nombres de los electores que, según él, fueron incluidos o excluidos injustamente junto con una declaración firmada para que las autoridades electorales iniciaran los procedimientos necesarios en el asunto. Al dirigirse a la ‘rally de votación adhikar’ aquí, Gandhi nuevamente alegó que la CE y el BJP coludieron para robar la elección de la gente de Lok Sabha.

«La CE me pide que presente una declaración jurada y proporcione información bajo juramento. He prestado juramento dentro del Parlamento Manteniendo la constitución «, dijo. Hoy, cuando la gente está cuestionando la comisión electoral basada en los datos que publicó, la CE ha cerrado su sitio web, alegó Gandhi. El principal líder del Congreso quería que su gobierno administrado por el partido en Karnataka investigue y actúe contra el» delito de robar elecciones «.

El líder de la oposición en el Lok Sabha afirmó que Narendra Modi es «un primer ministro con un margen de 25 escaños de Lok Sabha», y que «si obtenemos los datos electrónicos de votantes de todo el país, entonces demostraremos que el primer ministro indio está ocupando el cargo de robo». Gandhi había afirmado el jueves que había «votación chori» de 1,00,250 votos en un distrito electoral de Karnataka, con 11,965 votantes duplicados en el segmento, 40,009 votantes con direcciones falsas e inválidas, 10,452 votantes bulebos o votantes de dirección única, 4,132 votantes con fotos inválidas y 33,692 votantes de los votantes de los nuevos votantes.

‘Preguntas serias’

Citando reclamos de aparejos de encuesta de Gandhi, líder del Congreso Shashi tharoor El viernes dijo que estas son «preguntas serias» que deben abordarse seriamente en interés de todos los votantes e instó a la Comisión Electoral a actuar con urgencia. En una publicación sobre X, el diputado de Thiruvananthapuram dijo que la democracia de la India es demasiado preciosa para permitir que su credibilidad sea destruida por incompetencia, descuido o, peor aún, una manipulación deliberada.

Truco político: BJP

Karnataka BJP Presidente de Vijayendra denominado Congreso Líder Rahul Gandhi-liderado ‘Vote Adhikar Rally’ en Bengaluru el viernes un truco político. También dijo que la protesta carece de verdad.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente