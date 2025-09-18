Rahul Gandhi golpea a CEC Gyanesh Kumar; Alega ‘votantes eliminados sistemáticamente’







Siguiendo el ‘Votar coro’ Reclamaciones el mes pasado, el líder de la oposición el jueves nuevamente ha vuelto a salir con nuevas afirmaciones. El líder del Congreso, Rahul Gandhi, acusó el jueves al Comisionado Electoral Jefe Gyanesh Kumar de proteger «Vote Chori» y personas que han destruido la democracia. Rahul Gandhi, mientras citaba datos de una circunscripción de la Asamblea de Karnataka, afirmó que los votos de los partidarios del Congreso se estaban eliminando sistemáticamente antes de las elecciones.

Rahul Gandhi, durante una conferencia de prensa, dijo que «la comisión electoral debe detener esto y proporcionar dentro de una semana información solicitada por el CID de Karnataka en una investigación sobre las eliminaciones de los votantes», como cita la agencia de noticias PTI.

Además, el líder de la oposición en el Lok Sabha Dijo que sus revelaciones hoy fueron otro hito para demostrar a los jóvenes de este país cómo se manejan las elecciones.

El líder del Congreso, Rahul Gandhi, también dejó en claro desde el principio que estas no eran la «bomba de hidrógeno» de las revelaciones que había prometido, y que llegarán pronto.

Además, citó detalles de los supuestos intentos de eliminar los votos de la circunscripción de Karnataka en 2023. También citó el ejemplo de la circunscripción de Rajura de Maharashtra, donde afirmó que los votantes fueron agregados de manera fraudulenta utilizando software automatizado.

El líder de la oposición en el Lok Sabha alegó: «Voy a hacer un reclamo serio sobre Gyanesh Kumar. No estoy diciendo esto a la ligera. El CEC está protegiendo las tareas de votación y las personas que han destruido la democracia india», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Afirmando que alguien ha estado apuntando sistemáticamente a millones de votantes para la eliminación en toda la India, Rahul Gandhi ha estado haciendo algunas acusaciones serias contra la Comisión Electoral.

Rahul Gandhi dijo además: «Soy el líder de la oposición, y no diré nada que no esté respaldado por una prueba de 100 por ciento», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Al tiempo que también pone luz sobre el tema en la Asamblea de Aland de Karnataka, Rahul Gandhi dijo que alguien intentó eliminar 6.018 votos y quedó atrapado por la coincidencia, dijo, alegando que los nombres de los votantes del Congreso se estaban eliminando sistemáticamente, informó PTI.

El líder de la oposición dijo además: «El oficial a nivel de la cabina notó que el voto de su tío fue eliminado y descubrió que su vecino había eliminado el voto de su tío. Le preguntó a su vecino, que dijo que no tenía idea. Se descubrió que otra fuerza secuestró el proceso y eliminó el voto, y la suerte lo haría, se había apegado, según PTI.

Afirmó que se presentaron 6.018 solicitudes que se hace pasar por votantes, y esta presentación se realizó automáticamente utilizando números móviles de fuera de Karnataka.

Para hacer las cosas mucho más serias, Rahul Gandhi también llamó al escenario a un votante cuyo voto se intentó eliminar y la persona cuyo nombre se usó para hacer la eliminación. Después de eso, ambas personas en la etapa negaron cualquier conocimiento de eliminarlos de la lista de votantes.

Rahul Gandhi dijo además que estas deleciones se estaban haciendo utilizando software. Al señalar que hay una investigación en curso en Karnataka, Gandhi dijo que el CID ha enviado 18 cartas en 18 meses a la Comisión Electoral y ha pedido algunos hechos muy simples, como la IP de destino desde donde se presentaron estas solicitudes y los senderos OTP.

Mientras critica el Comisionado de elecciones Jefe, Rahul Gandhi dijo: «No lo están dando porque nos llevará a donde se realiza esta operación», según la agencia de noticias PTI.

Al acusar a CEC Gyanesh Kumar de proteger a quienes están haciendo esto, Rahul afirmó: «EC sabe quién está haciendo esto. Quiero que todos los jóvenes en la India sepan esto. Están haciendo esto a su futuro. Cuando no están dando esta información, están defendiendo a los asesinos de la democracia», según la agencia de noticias PTI.

Al dirigirse al evento final de su votante Adhikar Yatra el 1 de septiembre, Gandhi dijo que su partido pronto saldrá con una «bomba de hidrógeno» de revelaciones sobre «votación chori», y después de eso, el primer ministro Narendra Modi no podrá mostrar su rostro al país.

(Con entradas de PTI)





