Rahul Gandhi aterriza en Patna antes de la reunión de CWC hoy







El Congreso está listo para celebrar la reunión del comité de trabajo del Congreso en Patna el miércoles. Con la reunión, todo comenzará hoy, el líder principal del Congreso y líder de la oposición en el Lok Sabha Rahul Gandhi ha llegado a Patna de Bihar.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, el Comité de trabajo del Congreso (CWC) La reunión se llevará a cabo en Sadaqat Ashram, la sede de la unidad estatal del partido en Patna.

El líder principal del Congreso, Rahul Gandhi, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jay Prakash Narayan en Patna durante las primeras horas del miércoles. Después de aterrizar en el aeropuerto de Patna, Rajesh Kumar y otros líderes del partido senior recibieron Rahul, Rajesh Kumar y otros líderes de alto nivel.

La reunión de CWC se ha organizado en Patna en vista de fortalecer la presencia del bloque de la India en todo el estado. Con las elecciones de la Asamblea en Bihar a solo unos días de distancia, la oposición está probando todo en su arsenal para crear un control significativo en Bihar justo antes de las encuestas.

El jefe del Congreso de Bihar, mientras afirmaba sobre la reunión de CWC, Kumar, mientras hablaba con los medios de comunicación, dijo que `las cuestiones estatales, nacionales e internacionales, incluidas` `robo de votación` e imposición de aranceles por parte de la administración Donald Trump en los Estados Unidos, es probable que aparecieran en la reunión de CWC, `citado por la agencia de noticias PTI.

Más temprano el martes, el presidente de AIMIM, Asaduddin Owaisi, también anunció que está programado para iniciar la campaña de elecciones de la Asamblea de Bihar con «Seemanchal Nyay Yatra» del 24 al 27 de septiembre en la región de apariencia de Bihar.

Teniendo en cuenta que Aimim no es parte del bloque de la India ni del NDA, la fiesta liderada por Owaisi seguramente puede jugar un spoilport durante las elecciones de la Asamblea de Bihar.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, el presidente de AIMIM, Owaisi, durante el Yatra, celebrará espectáculos de carreteras y reuniones de esquina en diversas circunscripciones de la Asamblea de la Región de Seemanchal.

Una declaración oficial publicada por Aimim declaró además que el diputado de Hyderabad lanzará el ‘Seemanchal Nyay Yatra’ de Kishanganj para unir a las personas para el desarrollo y entregar justicia para la región de apariencia.

A principios de las elecciones de la Asamblea de Bihar de 2020, Afilado disputado en 25 electores de la asamblea y ganó cinco escaños. Sin embargo, todos los asientos que Aimim logró conquistar se encontraba en la región de Bihar.

(Con entradas de PTI)





Fuente