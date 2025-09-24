Rahul Gandhi apela a medidas inmediatas para ayudar a Kolkata afectada por las inundaciones







Líder del congreso Rahul Gandhi El miércoles, ofreció condolencias a las familias de los asesinados debido a las lluvias torrenciales e inundaciones en Kolkata e instó tanto a los gobiernos estatales y centrales a actuar rápidamente a restaurar la normalidad.

Kolkata luchó para regresar a la normalidad el miércoles cuando varias áreas, particularmente el lago Salt y los bolsillos de las partes norte y central de la ciudad, permanecieron anegadas, un día después de que la lluvia torrencial dejó al menos 10 personas muertas, nueve de ellas debido a la electrocución.

El aguacero, entre los más pesados ​​en casi cuatro décadas, dejó a Kolkata y los distritos adyacentes paralizados el martes, paralizando el transporte aéreo, ferroviario y vial, cerrando las instituciones educativas y llevando al gobierno estatal a avanzar Vacaciones puja.

«Mis pensamientos son con la gente de Kolkata y otras partes de Bengala Occidental a medida que soportan la devastación causada por las lluvias e inundaciones incesantes. Condolencias sinceras a las familias que han perdido a sus seres queridos», dijo Gandhi en X.

«Insto a los trabajadores del Congreso a extender todo el apoyo posible y solicitar a los gobiernos estatales y centrales a actuar rápidamente para ayudar a restaurar la normalidad», dijo el líder de la oposición en Lok Sabha.

El diluvio, 251.4 mm en menos de 24 horas, fue el más alto desde 1986 y la sexta lluvia de un solo día en los últimos 137 años, solo detrás del récord de 369.6 mm en 1978, 253 mm en 1888 y 259.5, 98 años después.

El martes, el Departamento de Meteorología de la India (IMD) dijo que la lluvia máxima por hora de 98 mm se registró entre las 3 a.m. y las 4 am, al tiempo que aclara que no satisface los criterios de CloudBurst.

Según el IMD, la lluvia que excede los 100 mm en una hora sobre un área de 20 a 30 km km se define como un burbujo de nubes.

Sin embargo, el diluvio convirtió las carreteras arteriales en ríos, rompió los servicios de metro y trenes, y lanzó viajes aéreos al desorden mientras la ciudad jadeaba por la normalidad antes del festival más grande de Bengal, Durga Puja — la próxima semana.

