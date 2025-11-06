Rahul Gandhi alega que el BJP intenta "robar" Elecciones Bihar 2025







líder del congreso y el líder de la oposición en Lok Sabha, Rahul Gandhi, alegó que el Partido Bharatiya Janata (BJP) estaba intentando «robar» las elecciones de Bihar, calificando el robo de votos como «un ataque a la Constitución».

Horas antes de la primera fase del Encuestas en BiharGandhi había alegado «fraude electoral» en las elecciones a la asamblea de Haryana de 2024, afirmando que uno de cada ocho votantes en Haryana era falso.

En un vídeo compartido en Facebook, el líder del Congreso dijo: «Hoy, como habrán visto en la conferencia de prensa, hablé sobre la verdad del BJP, la verdad sobre el robo de votos. Robaron las elecciones en Haryana. Robaron las de Maharashtra. Antes, robaron votos en las elecciones de Madhya Pradesh y Chhattisgarh. Y ahora, están haciendo todo lo posible para robar las elecciones de Bihar».

Calificó la supuesta manipulación de los votos como un ataque directo a la Constitución india y el legado de los líderes fundadores del país.

«En la conferencia de prensa, les conté una historia de Bihar: la historia de una familia, una aldea. Pero lo que les pasó a ellos les ha sucedido a millones de personas en Bihar. Se han cortado votos, se han arrebatado los votos a la gente. El robo de votos es un ataque a la Constitución, a la Constitución del Dr. Ambedkar, a la Constitución de Mahatma Gandhi», dijo.

Además, hizo un llamamiento a los ciudadanos de Bihar, especialmente a la Generación Z, para que voten en gran número para proteger la democracia y garantizar una representación justa.

El líder de la oposición dijo: «Y todos debemos detener este robo de votos. Es responsabilidad del pueblo de Bihar, especialmente del Generación Zsalir en gran número y votar. Les doy mi garantía de que nuestra alianza formará un gobierno para los pobres, los agricultores, los trabajadores, para cada comunidad: los extremadamente atrasados, los atrasados, los mahadalits, los dalits, las minorías y los pobres de la categoría general. En este gobierno, se escuchará la voz de todos los bihari».

El líder de la oposición el miércoles, mientras se dirigía a una conferencia de prensa sobre los «Archivos H», dijo: «…Tenemos pruebas muy claras de que 25 lakh de votantes (en Haryana) son falsos, que o no existen o están duplicados o están diseñados de manera que cualquiera pueda votar… 1 de cada 8 votantes en Haryana son falsos, eso es el 12,5%…»

«Tenemos la palabra Archivos ‘H’ y se trata de cómo todo un estado ha sido robado… Sospechábamos que esto no estaba sucediendo en distritos electorales individuales, sino a nivel estatal y nacional. Recibimos numerosas quejas en Haryana de nuestros candidatos, afirmando que algo no estaba funcionando correctamente. Todas sus predicciones se pusieron patas arriba. Habíamos experimentado esto en Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, pero decidimos acercarnos a Haryana y entrar en detalles sobre lo que había sucedido allí», dijo.

El Congreso afirmó que se había puesto en marcha un plan para convertir una victoria prevista en el Congreso en una derrota y también instó a los votantes jóvenes a prestar atención, citando afirmaciones respaldadas por pruebas contundentes.

«Todas las encuestas (a boca de urna) apuntaban a una victoria en el Congreso (en Haryana)… La otra cosa que nos sorprendió fue que, por primera vez en la historia electoral de Haryana, los votos por correo diferían de la votación real… Esto nunca había sucedido antes en Haryana. Así que pensamos, ‘entremos en detalles’. Cuando vi esta información por primera vez, me costó creerlo. Estaba en shock… Le dije al equipo que verificara varias veces», dijo.

«…Quiero que los jóvenes, GenZ de la India, entiendan esto claramente porque se trata de su futuro… Estoy cuestionando a la CE y el proceso democrático en la India, así que lo estoy haciendo con 100% de pruebas. Estamos bastante seguros de que se puso en marcha un plan para convertir la victoria aplastante del Congreso en una derrota… Por favor, observen la sonrisa en su cara (CM Nayab Saini) y observen el `vyavastha` del que está hablando. Esto es 2 días después de las elecciones, cuando todo el mundo dice que el Congreso está arrasando en las elecciones», afirmó.

Gandhi afirmó que una mujer parecía haber votado 22 veces en diferentes cabinas usando varios nombres.

Dijo que la imagen vinculada a ella era una fotografía de archivo de una modelo brasileña y que casos similares podrían involucrar hasta 25 lakh de registros en el estado.

«…El Congreso perdió las elecciones por 22.000 votos… ¿Quién es esta señora?… Ella vota 22 veces en Haryana, en 10 cabinas diferentes en Haryana. Tiene varios nombres… Eso significa que se trata de una operación centralizada… La dama es una modelo brasileña. Esa es una fotografía de archivo y ella es uno de los 25 lakh de registros similares en Haryana», dijo.

