Rahul Gandhi acusa a BJP de robo de votos, dice ‘no dejaré que BJP robe votos’







Con solo unos días restantes antes de las elecciones de Bihar, Rahul Gandhi criticó a la oposición por «votar chori». El líder principal del Congreso también alegó las irregularidades en curso en la revisión intensiva especial (SIR). El diputado del Congreso y el líder de la oposición de Lok Sabha, Rahul Gandhi, «advirtieron» el BJP y la Comisión Electoral de la India. Dijo que la gente de Bihar es inteligente y cautelosa y «no les dejará robar ni un solo voto en el estado».

Según lo informado por la agencia de noticias Ani, Rahul Gandhi, mientras se dirigía a una reunión en Sithamarhi durante su votante Adhikar Yatra, acusó al BJP de «robar votos» de los pobres para «reprimir» su voz. Extendiendo su apoyo, Rahul Gandhi exhortó que la alianza de la India «nunca» los dejará suprimir las voces de los pobres y desfavorecidos.

El líder principal del Congreso afirmó además que, «Sabemos que están tratando de robar las elecciones en Bihar. Es por eso que hemos comenzado el votante Adhikar Yatra aquí para que estas personas y el Comisionado Electoral puedan saber que las personas de Bihar son inteligentes y cautelosas y no dejarán que el BJP y la Comisión Electoral roben incluso una sola votación en votación en votación en votación Bihar. «Ambedkar Ji dio esta constitución al país; este no es solo un libro ordinario, It It Book of Ideology and Reflection», según la agencia de noticias ANI.

Al señalar el «voto chori» por el BJP, Rahul destacó: «Quiero recordarle a mis hermanos Dalit que, antes de la independencia, se les consideró intocables, pero esta constitución les dio derechos. La constitución le dio todos los derechos. BJP quiere que sus derechos … le roben los votos de los pobres porque quieren su voz y yo queremos que lo cuenten de esta etapa, lo que nunca le cuenten la voz de los votos de los pobres. contigo … «Según lo citado por la agencia de noticias ANI.

En medio de la manifestación en Bihar, el líder de la oposición en Lok Sabha, Rahul Gandhi, también elevó el eslogan de «Vote Chor Gaddi Chor».

Poniendo serias acusaciones sobre el partido gobernante, Rahul Gandhi dijo que «has puesto toda tu fuerza en este viaje. Los niños pequeños vienen; están diciendo en mi oído que Narendra Modi roba votos.` Vote Chor, Gaddi Chor … `»

El Lok Sabha LopMientras se dirigía a la gente de Bihar, también anunció que su partido proporcionará pruebas de ‘Rigging de votos’ de las elecciones de 2024 Lok Sabha y las elecciones de la Asamblea de Haryana.

Rahul agregó: «En Karnataka, hemos demostrado dando pruebas de que el BJP ha robado votos. Antes de eso, nunca dije que el BJP y la Comisión Electoral están robando votos. Hasta ahora, hasta que solo proporcioné pruebas para Karnataka. En el futuro cercano, proporcionaré pruebas de las elecciones de LOK Sabha y las elecciones de Haryana. Vamos a probar que BJP y RSS de RSS by elecciones …» Ani.

(Con entradas de ANI)





Fuente