Rahul elogia a las empresas indias en Colombia, enfatiza la innovación sobre el amiguismo







Líder de la oposición en Lok Sabha y el líder del Congreso, Rahul Gandhiquien actualmente está en una visita a Colombia, elogió la actuación de las marcas de automóviles indios Bajaj, Hero and TVS, diciendo que a través de la «innovación» en lugar del «Crononismo», a estas compañías les va bien en Colombia.

En una publicación sobre X, Rahul Gandhi tuiteó: «Orgulloso de ver a Bajaj, los héroes y los televisores lo hacen muy bien en Colombia. Los programas de las compañías indias pueden ganar con innovación, no Crononismo. Gran trabajo».

Orgulloso de ver a Bajaj, héroes y televisores a funcionar muy bien en Colombia. Muestra que las empresas indias pueden ganar con innovación, no al cronismo. Gran trabajo 👍 pic.twitter.com/174hnbf58x – Rahul Gandhi (@rahulgandhi) 3 de octubre de 2025

Mientras tanto, sus comentarios han provocado fuertes críticas del Partido Bharatiya Janata (BJP). El líder del Congreso, hablando anteriormente en un evento en la Universidad de EIA en Colombiadestacó lo que llamó «fallas estructurales» en la gobernanza de la India y argumentó que las diversas tradiciones del país deben prosperar.

«India tiene fuertes capacidades en áreas como la ingeniería y la atención médica, por lo que soy muy optimista sobre el país. Pero al mismo tiempo, también hay fallas en la estructura que India tiene que corregir. El mayor desafío es el ataque a la democracia en India», dijo Gandhi durante su dirección.

Después de su declaración, el BJP ha subido a la creciente controversia, planteando fuertes objeciones contra los comentarios hechos por Rahul Gandhi, etiquetándolos como «anti-India» e «insultante» a la nación. Un líder de BJP dijo que era la naturaleza de Gandhi empañar la imagen de la India en el extranjero.

Ministro de Estado de Rajastán (MOS) Jawahar Singh Bedham arremetió contra Gandhi sobre el «ataque de la democracia» de este último «, diciendo que era la naturaleza del líder de la oposición (LOP) Lok Sabha para empañar la imagen de la India en el extranjero.

El principal líder del BJP, Ravi Shankar Prasad, acusó a Gandhi de «insultar» a la India en un suelo extranjero mientras defendía el centro contra su cargo de «ataque a la democracia».

Mientras se dirigía a una conferencia de prensa, Prasad implicaba que Rahul Gandhi estaba haciendo tales comentarios porque quiere poder. Además, acusó al Lop Lok Sabha de «abusar» del primer ministro Narendra Modi y el desarrollo de la India «.

«Rahul Gandhi está en el extranjero. Hubiera sido bueno si hubiera deseado bien, pero está atacando a la India. Dice que todo no tiene fundamento. Dice que no hay democracia en India. Hay una democracia completa, pero el problema con Rahul Gandhi es que quiere poder», Prasad, quien es un ex ministro sindical, dijo «.

«En Bogotá, Colombia, el líder de Lok Sabha de la oposición Rahul Gandhi declaró que no hay democracia en la India y que la gente no tiene la libertad de hablar. Los abusos de Rahul Gandhi PM Modi, desarrollo de la nación, el máximo», agregó.

El diputado de BJP declaró que el público no votará por Gandhi si sigue insultando India durante sus viajes extranjeros. Prasad señaló además que el amor de Gandhi por China era evidente cuando afirmó que India no podía ser un poder global.









Fuente