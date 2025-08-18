Rahul advierte a los funcionarios de la Acción de la CE por `votación Chori` cuando India Bloc Forms Govt







Afirmar que «votar chori» es un ataque contra `bharat mata`, líder del congreso Rahul Gandhi El lunes advirtió al Comisionado Jefe Electoral y a los dos comisionados electorales de acción severa cuando el bloque de la India forma gobierno.

En un ataque abrasador contra la comisión electoral, también dijo que al igual que el primer ministro Narendra Modi habla sobre el paquete especial, el organismo de la encuesta también había traído un «nuevo paquete especial» para Bihar, que se llama Sir (revisión intensiva especial), una «nueva forma de robo de votos».

Dirigiéndose a una reunión aquí, el líder de la oposición en el Lok Sabha dijo que la Comisión Electoral le estaba pidiendo que presentara una declaración jurada incluso después de que el «robo de votación» del panel de votación hubiera sido atrapado.

«Quiero decirle a la CE que todo el país le pedirá que le dé una declaración jurada. Danos algo de tiempo, atraparemos tu robo en cada asamblea y asiento de Lok Sabha, y lo pondremos ante la gente», dijo.

«¿Qué hicieron? Como el primer ministro (Narendra) Modi Ji habla de un paquete especial, la CE ha traído un nuevo paquete especial para Bihar llamado Sir, lo que significa una nueva forma de robo de votos», dijo Gandhi mientras terminaba el segundo día de la votante Adhikar Yatra con el RJD Tejashwi Yadav a su lado.

El primero Congreso El jefe también lanzó un ataque directo al comisionado principal de elecciones Gyanesh Kumar y a los comisionados electorales Sukhbir Singh Sandhu y Vivek Joshi.

«Lo que sea que diga, lo hago. Has visto que no mentiré desde el escenario … Estos tres comisionados electorales … Quiero decirles que es el gobierno de Modiji en este momento … Tejashwi (Yadav) Ji dijo que usted (comisionados electorales) ha tomado membresía de BJP y que está trabajando para ellos.

«Pero comprenda una cosa, llegará un día cuando habrá un gobierno de bloque de la India en Bihar y Delhi; luego tomaremos medidas contra los tres … Usted ha robado (voto) de todo el país», dijo Gandhi.

En medio de la lluvia, Gandhi levantó una copia de la Constitución y dijo que la Constitución es de Bharat Mata y ha sido enmarcada por personas como BR Ambedkar, Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel y Jawaharlal Nehru.

«Tiene la voz del alma de la India. Cuando roban votos, atacan la Constitución y Bharat Mata. Nadie puede tocar esta constitución», afirmó.

«Los comisionados electorales deben escuchar que si no hacen su trabajo, habrá una acción estricta contra ellos», agregó Gandhi.

Dijo que después de darse cuenta de que «votar chori» había sucedido en Maharashtra y Haryana, el Congreso investigó y encontró evidencia de ello después de analizar los datos de un segmento de la Asamblea bajo un asiento de Karnataka Lok Sabha.

«Dije claramente que se robaron un lakh votos en un segmento de la Asamblea, y ¿qué hace la comisión electoral?

«Entonces dicen ‘¿Por qué no te quejas antes?` `

«Ellos (EC) son responsables, su robo ha sido atrapado y me piden que presente una declaración jurada».

El líder principal del Congreso afirmó que el panel de votaciones sabía que su robo había sido capturado en Maharashtra y Haryana, por lo que han creado una «nueva forma de robo a través de Sir (de rollos electorales) en Bihar».

Gandhi afirmó que Primer Ministro Modi y la CE «no tendrá éxito en llevar a cabo` votar chori` en Bihar «.

«Vote Chori se realiza para arrebatarle su futuro y su casa. Adani recibe toda la infraestructura, desde aeropuertos hasta puertos, pero si desea soñar con abrir una empresa, los jóvenes en Bihar no pueden soñar porque su voto está siendo arrebatado.

«Por lo tanto, hemos comenzado el votante Adhikar Yatra en Bihar para que CE sepa que si intentan disfrutar de` votación Chori` aquí, la gente de Bihar les enseñará una lección «, dijo Gandhi.

El líder de la oposición en el Lok Sabha hizo los comentarios un día después del Comisionado de Elecciones Jefe (CEC) Gyanesh Kumar le otorgó un ultimátum de siete días por presentar una declaración jurada firmada para respaldar sus reclamos, de lo contrario, las acusaciones se considerarían infundadas e inválidas.

En su primera conferencia de prensa después de que Gandhi niveló las acusaciones de `votación Chori` en las elecciones de 2024 Lok Sabha y varios líderes de la oposición marcaron cuestiones sobre la revisión de las listas electorales en Bihar, CEC Kumar le pidió al líder del Congreso que se disculpara o respaldara sus afirmaciones con una declaración jurada firmada según lo requerido por las reglas electorales.

«Dé una declaración jurada o se disculpe a la nación. No hay tercera opción. Si no se da una declaración jurada dentro de los siete días, esto significa que todas las acusaciones no tienen fundamento», dijo Kumar el domingo, flanqueada por Elección Comisionados Sukhbir Singh Sandhu y Vivek Joshi.

