¡Rahmad Darmawan ha vuelto! Persipura reaviva la llama de la antigua gloria

VIVA – Gestión persipura Jayapura nombrado oficialmente Rahmad Darmawan como nuevo entrenador en reemplazo de Ricardo Salampessy. Esta decisión se tomó después de una evaluación en profundidad del desempeño de Mutiara Hitam en los primeros cinco partidos del Campeonato del Grupo Este 2025/2026.

Se registró que Persipura solo pudo obtener siete puntos con dos victorias, un empate y dos derrotas. Estos resultados hicieron que la dirección sintiera la necesidad de realizar cambios en las filas de los entrenadores para estimular nuevamente el entusiasmo y el rendimiento del equipo.

El gerente de Persipura, Owen Rahadiyan, expresó su agradecimiento a Ricardo Salampessy por su dedicación a su orgulloso equipo. Papuasia. Le desea lo mejor en su futuro recorrido profesional y personal.

«Agradecemos al entrenador Ricardo Salampessy por su arduo trabajo y dedicación a Persipura. Ha dado lo mejor de sí para mantener el espíritu de equipo y continúa mostrando profesionalismo incluso en situaciones difíciles. Realmente lo respetamos como una parte importante de la historia de este club», dijo Owen Rahadiyan, el lunes (10/13/2025).

Rahmad Darmawan tiene previsto empezar a dirigir las sesiones de entrenamiento de Persipura el martes (14/10/2025). RD, como se le conoce familiarmente, vendrá acompañado de Regi Aditya, quien luego se desempeñará como entrenador asistente de Persipura.

Rahmad Darmawan tiene recuerdos muy bonitos con Persipura. Logró que Persipura se convirtiera en campeón de la Liga de Indonesia de 2005.

Se espera que su experiencia pueda revivir la gloria de Persipura, conocido como uno de los equipos más exitosos del país con cuatro títulos de la Liga Indonesia. La primera tarea de Rahmad Darmawan fue preparar al equipo contra Persiba Balikpapan en el sexto partido del Campeonato del Grupo Este 2025/2026 en el Estadio Lukas Enembe, Jayapura, Papúa, el domingo (19/10/2025).

Se espera que en poco tiempo Rahmad Darmawan pueda aportar estabilidad, fortalecer el carácter del equipo y recuperar la confianza de los jugadores. La dirección seguirá dando el objetivo de ascender a la Superliga 2026/2027 a Rahmad Darmawan.

«Creemos en el entrenador Rahmad Darmawan, que tiene la capacidad y la experiencia para llevar a Persipura en una mejor dirección. Esperemos que en el futuro el rendimiento del equipo siga mejorando y puedan volver a competir en lo más alto», afirmó Owen Rahadiyan.