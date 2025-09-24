Raheem Morris dice que Kirk Cousins ​​perdió su trabajo, se mantiene firme en Michael Penix Jr. como inicio de Falcons

El Atlanta Falcons están saliendo de una de sus peores pérdidas en años. Perder 30-0 ante NFC South Rival Panteras de Carolina – Incluso después de solo tres juegos, ha puesto en duda la temporada 2025 y ha puesto la atención en las decisiones de entrenamiento, específicamente en el entrenador en jefe Raheem Morris.

Una de esas decisiones de Morris es ¿Quién comenzará en quarterback? En la semana 4 contra el Comandantes de Washington. Hablando con los medios el 24 de septiembre, Morris dejó en claro a quién avanzará su titular.

«Kirk perdió su trabajo el año pasado. Ni siquiera estamos cerca de eso con Mike [Penix]» Morris dijo. «Tuvo un mal día. Tuvimos un mal día. Mike es nuestro quarterback. Tenemos mucha confianza en Mike. Estamos avanzando con Mike. Mike es el chico».

Michael Penix Jr. Viene del peor desempeño de su joven carrera, completando 18 de 36 pases para 172 yardas con dos intercepciones: una regresó para un touchdown. Su QBR era un abismal 12.5.

Después de la segunda intercepción de Penix al final del tercer cuarto, Morris recurrió a Cosins de Kirk Para terminar el juego.

«El juego estaba fuera de control», dijo Morris. «Sigue adelante, manténlo fuera del daño. Mantenga a nuestros muchachos fuera de peligro. El juego está fuera de control; nos atraparon».

Más tarde, Morris dio un «no» enfático cuando se le preguntó si Cousins ​​sería considerado para recuperar su trabajo.

¿Cómo se hacen los Falcons con Kirk Cousins? Solo escuche cómo enfáticamente Raheem Morris dice que no cuando se le pregunte si Kirk Cousins ​​tendrá la oportunidad de competir por el trabajo inicial de QB esta semana. pic.twitter.com/q9yttifknw -Dan Why-Ger (@ReallyDanweiner) 21 de septiembre de 2025

Raheem Morris hace cambios drásticos en la ofensiva de Falcons

Los Falcons no han hecho clic ofensivamente esta temporada a pesar de contar con una lista de talento. A través de tres juegos, están promediando solo 21 puntos por juego con solo tres touchdowns ofensivos, clasificando el 31 en la liga. Son 30º en ofensiva de la zona roja, 19º en ofensiva de pase y 13º en ofensa total.

Después de ser cerrado contra los Panthers, Morris sacudió su personal, que incluía mudarse del entrenador de receptores abiertos Ike Hilliard. El coordinador ofensivo del juego de pases, TJ Yates, se ha hecho cargo de ese papel.

«La justificación ‘basada en el rendimiento’ para despedir al entrenador de WR Ike Hilliard no tiene sentido», el Atlanta Journal-Constitution’s D. Orlando Ledbetter publicado. «Lideró [Drake] Londres, [Ray-Ray] McCloud y [Darnell] Mooney a años de carrera la temporada pasada. El grupo WR se veía genial en el campamento de entrenamiento. El grupo WR no ha obtenido un TD este año. Londres tenía gotas y un balón suelto. Mooney cae «.

Otro movimiento de Morris fue cambiar el coordinador ofensivo Zac Robinson desde la caja de entrenamiento hasta la banca.

«Raheem Morris espera una mejor comunicación ahora con Zac Robinson en la línea lateral de los Falcons». Miles Garrett de Fox 5 Atlanta informó.

Michael Penix Jr. y Kirk Cousins ​​Competencia Una historia constante

A pesar de la insistencia de Morris de que Penix es su mariscal de campo, las preguntas sobre los primos no desaparecerán mientras la ofensiva de los Falcons continúe disparando.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que Penix está haciendo solo su séptima carrera en la Semana 4 contra los comandantes y todavía está construyendo su currículum. Se esperaban algunas actuaciones aproximadas en su joven carrera. Pero la falta de producción de la ofensiva se ha convertido en una gran preocupación.

La pregunta ahora es lo malo que tiene que ser antes de que Cousins ​​sea reconsiderado como el iniciador.