Raheem Morris de Falcons confirma malas noticias sobre la lesión de Kaleb McGary

Las malas noticias no son lo que los fanáticos esperan después de una lesión de aspecto relevante, pero desafortunadamente eso es lo que obtuvieron esta vez. Atlanta Falcons entrenador en jefe Raheem Morris confirmado el sábado ese tackle derecho Kaleb McGary tiene una lesión grave en la pierna y perderá el tiempo «significativo», potencialmente comenzando la temporada en la reserva lesionada.

El miércoles, McGary fue llevado desde el campo de práctica de los Falcons con una lesión en la parte inferior de la pierna. Morris no tenía más actualizaciones sobre los detalles de la lesión, aparte de decir que McGary obtendrá una resonancia magnética para determinar la extensión total del daño. De todos modos, parece que perderá al menos los primeros cuatro juegos de la temporada IR, y su ausencia podría extenderse más.

La lesión de Kaleb McGary es un gran golpe para la línea ofensiva de los Falcons

McGary es posiblemente el mejor liniero ofensivo de los Falcons. Las opciones de profundidad que lo detienen dejan algo que desear, pero al menos hay experiencia allí. Elijah Wilkinson ha jugado a la guardia y al tackle en su carrera, y reemplazó a McGary en la práctica el miércoles. El suyo fue el primer nombre que Morris mencionó al discutir sus opciones detrás de McGary, con el veterano proporcionando cierta estabilidad. Brandon Parker y Jack Nelson también son opciones.

Además de eso, el mariscal de campo inicial Michael Penix Jr. es zurdo, lo que significa que el tackle derecho de los Falcons está protegiendo su lado ciego. Esto solo aumenta la importancia de la posición. Hasta ese momento, Morris discutió sobre el mudanza del tackle izquierdo Jake Matthews hacia el lado derecho, poniendo su mejor tackle sano en el lado ciego de Penix. Esto ciertamente podría ayudar, si Matthews puede ser tan bueno en el otro lado de la línea, eso no es una garantía.

Falcons QB Michael Penix Jr. tiene un gran año próximo

La selección general número 8 en 2024, Penix fue una selección sorpresa de los Falcons. Era ampliamente considerado como un talento de primera ronda, pero el Top 10 era un poco más rico de lo que generalmente se burlaba, y se suponía que Atlanta debía estar en el mercado para un mariscal de campo. Solo seis semanas antes, firmaron al ex Vikings QB Kirk Cousins ​​con un contrato masivo de cuatro años y $ 180 millones para ser su nuevo titular. Los Falcons habían luchado durante años con una puerta giratoria de mariscales de campo inferiores después de que Matt Ryan partió, y se suponía que Cousins ​​lo arreglaría.

Sin embargo, Atlanta debe haber visto algo que les gustó con Penix. Cuando fue reclutado, Cousins ​​fue etiquetado como el presente y Penix el futuro. Cuando Cousins ​​luchó por el tramo de la temporada, el futuro se convirtió en el presente, y Penix tuvo algunos comienzos para cerrar el año. Mostró algo de promesa, lo suficiente para que ingresara a 2025 como el presunto titular.

Cousins ​​todavía está en la lista, pero él es la copia de seguridad clara. Sin embargo, si Penix lucha, los Falcons podrían reconsiderar ese arreglo. La pérdida de McGary es un gran golpe para su ofensiva, pero esta sigue siendo una línea ofensiva sólida y Penix tiene armas a su alrededor, particularmente RB Bijan Robinson y WR Drake London. Esta es su oportunidad de establecerse en la liga.