Rahayu Saraswati renunció a los miembros del DPR, dijo Dasco

Yakarta, Viva – Presidente diario de la fiesta DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad Abrir votos sobre la decisión Rahayu saraswati para Fracaso como miembro DPR RI.

Dasco afirmó haber descubierto solo información relacionada con la renuncia de Rahayu Saraswati o Sara.

«Primero, también descubrí que de hecho había una renuncia de la Sra. Rahayu Saraswati», dijo Dasco a los periodistas el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Dasco dijo que la renuncia de Sara sería procesada por el tribunal del partido. Era reacio a comentar más sobre la decisión de Sara de renunciar.

Dasco afirmó estar aprendiendo más razones por las que Sara renunció a los miembros del Parlamento Indonesio.

«El resto no puedo comentar porque todavía tengo que aprenderlo», explicó.

Anteriormente informó, el político del Partido Gerindra, Rahayu Saraswati o Sara, declaró la renuncia como miembro del Parlamento Indonesio para 2024-2029.

Sara anunció la decisión de renuncia a través de un video en su cuenta personal de Instagram @rahayusaraswati.

«Con esto, declaro mi renuncia como miembro del Parlamento Indonesio al Facción del Partido Gerindra», dijo Sara, citada del video, miércoles 10 de septiembre de 2025.

A pesar de renunciar, Sara espera que aún tenga la oportunidad de completar sus últimos deberes como vicepresidente de la Comisión VII de la Cámara de Representantes.

«Es decir, la discusión y ratificación del proyecto de ley de turismo, que es nuestro producto de legislación en la Comisión VII», continuó.

En el video, Sara explicó la razón por la que renunció como miembro del Parlamento Indonesio. La decisión está relacionada con su declaración en un podcast hace 6 meses que fue cortado y viscilado.

«Hacían dos minutos más de oraciones por aquellos que querían encender el fuego de la ira de la comunidad. No hay intención o propósito de mí en absoluto para subestimar e incluso reducir los esfuerzos y los esfuerzos realizados por la comunidad, especialmente los jóvenes que quieren intentar sino enfrentar diversas dificultades y desafíos», dijo.

«Aunque mi intención en realidad quiere fomentar el espíritu empresarial, especialmente en la transformación digital que abre las oportunidades más amplias posibles en la economía creativa, entiendo que mis palabras han perjudicado a muchas partes, especialmente aquellas que todavía están luchando por apoyar a sus familias, incluso para que aún sobrevivan», continuó Sara.