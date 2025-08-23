Rahat Fateh Ali Khan está listo para celebrar un concierto con el hijo, atrapando música clásica de Qawwali a la canción de Bollywood

MalasiaVIVA – El maestro más famoso del mundo Qawwali, Ustaz Rahat Fateh Ali Khan se mantendrá concierto El 1 de noviembre de 2025 en Idea Live Arena, 3 Damansara, Malasia. Este concierto será un momento histórico porque Rahat Fateh Ali Khan colaborará con su hijo, Shahzaman Ali Khan.

Leer también: ¡Horrificado! Segundos del avión de combate F/A-18D Hornet Malasia explotó en el aire



Continuando con el legado de su difunto tío, Ustaz Nusrat Fateh Ali Khan, Rahat Fateh Ali Khan, ha demostrado ser uno de los cantantes y cantantes de reproducción más famosos de Bollywood en su generación. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Con una carrera que ha estado en más de tres décadas, ha actuado en conciertos que siempre están llenos en todo el mundo y traen canciones legendarias que son un pilar, tanto en la música y el cine tradicional de Qawwali.

Leer también: Coordinación a la Policía Nacional, el DPR pidió pagar las regalías antes de que se emitiera el permiso de concierto



Algunos de los mayores éxitos incluyen, o re piya de Aaja Nachle, balada romántica de Teri Meri de BodyGuard, una canción que catapultó su nombre, a saber, Mann Ki Lagan de Paap, después de Afreen, que estaba en el mundo de Coke Studio, así como canciones con emotiones, a Bachcha Hai Ji Ji de Ishqiyayayaya.

La propia música de Rahat Fateh Ali Khan combina el clásico Qawwali con un toque moderno. Y ahora, Shahzaman Ali Khan, que continuará con este legado, asegura que el espíritu de la tradición familiar de Khan continúe inspirando a las generaciones futuras.

Leer también: El primer concierto de Tlave en Yakarta se celebró en octubre de 2025: K-Pop Virtual Group listo para sacudir el escenario de Ancol



Anteriormente, en abril de 2025, Rahat Fateh Ali Khan apareció con éxito en el Star Theatre, Singapur. Más de 5000 fanáticos se sorprendieron por su aparición durante tres horas completas con Qawwali, canciones favoritas de Bollywood y varias canciones clásicas.

«Realizamos un concierto de Rahat Fateh Ali Khan en Singapur en abril de 2025, y el boleto se agotó. Al ver la extraordinaria bienvenida allí, sabemos que tenemos que llevarlo a nuestro propio país para que los fanáticos en Malasia también puedan sentir la verdadera voz de Qawwali», dijo Rohit Rampal, CEO y fundador de Hitman Group, en su declaración, citada el sábado 23 de agosto de 2025.

La siguiente es una lista de precios de entradas, que se puede comprar en el sitio de HitManlive:

Rp.1,568,870 (RM199, bronce)

Rp. 999,141 (RM259, plata)

Rp.1,153,449 (RM299, oro)

Rp.1,384,911 (RM359, Platino)

Rp.1,539,218 (RM399, diamante)

Rp.1,924,987 (RM499, VIP)

Rp. 3,082,295 (RM799, VVIP)

*(El tipo de cambio en rupia puede cambiar en cualquier momento).