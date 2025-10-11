Ragunan Night Tour abre hoy, habrá una atracción de alimentación de animales

Jacarta – Parque de Vida Silvestre Ragunán abrirá «Noche en el Zoológico de Ragunan» a partir de hoy, sábado 11 de octubre de 2025.

Este programa se llevará a cabo todos los domingos por la noche con un horario de atención de 18.00 a 22.00 WIB.

Jefe de Unidad de Gestión Parque de vida silvestre de Ragunan (UP TMR), Endah Rumiyati dijo que su grupo había llevado a cabo una simulación y un estudio exhaustivos sobre el programa Noche en el Zoológico de Ragunan.

«Hemos llevado a cabo una simulación y un estudio exhaustivos sobre la implementación técnica de las operaciones nocturnas en el zoológico de Ragunan», dijo Endah a los periodistas el sábado 11 de octubre de 2025.



Reabre el zoológico de Ragunan

Endah afirmó además que en Noche de Ragunán Hoy habrá una atracción de alimentación. animal y educación por parte de los cuidadores del zoológico en un horario predeterminado.

Mientras tanto, Endah confirmó que su partido había elegido tipos de animales que están activos por la noche para que esta actividad no perturbe el bienestar de los animales.

«Nos aseguramos de que los animales expuestos permanezcan cómodos y no sean molestados por las actividades de los visitantes», explicó Endah.

Luego, para facilitar a los visitantes que quieran desplazarse para ver animales nocturnos (activos por la noche), se puede alquilar un servicio de coches eléctricos por 250.000 IDR la hora con capacidad para cinco personas.

«Se invitará a los visitantes a recorrer varios recintos de animales nocturnos, incluidos recintos/áreas de pequeños mamíferos, recintos/áreas de tigres, recintos/áreas de terrarios y recintos/áreas de hipopótamos», explicó Endah.

Además, la dirección también ha preparado diversas infraestructuras de apoyo, como alumbrado público, iluminación en las zonas de animales, delicias culinarias y zonas de picnic nocturnas.

«El sistema de iluminación está dispuesto de tal manera que no perturbe el comportamiento natural de los animales», afirmó Endah.

Ragunan Wildlife Park también garantiza que los oficiales de seguridad y guías de campo estén siempre en guardia y monitoreen las actividades de los visitantes durante el horario de atención.

Tvonews / Aerosol AR