Ragunan está abarrotado durante las vacaciones de Navidad, se prevé que los visitantes se desborden hasta Año Nuevo

VIVA – Parque de Vida Silvestre Ragunán volverá a convertirse en el destino favorito de los residentes de Yakarta y sus alrededores durante las vacaciones de Navidad de 2025. El aumento de visitantes se produjo de manera significativa, especialmente el 25 de diciembre, y se prevé que continúe aumentando hasta las celebraciones de Año Nuevo.

Esto fue transmitido directamente por Wahyudi Bambang, Relaciones Públicas del Parque de Vida Silvestre Ragunan. Según él, el pico de visitas navideñas se produjo el día anterior. Explicó la situación actual de los visitantes, que todavía estaban bastante ocupados desde la mañana.

«Hoy todavía hay bastante actividad, sí. Mientras que ayer hubo un pico el día 25. Hubo más de 55.900 visitantes. Y esta mañana se registraron más de 7.000 visitantes y es probable que esto siga aumentando», dijo el viernes 26 de diciembre de 2025.

Aun así, Wahyudi Bambang estima que el número de visitantes del viernes no igualará el récord de ayer.

«Si son 50, no lo creo. Tal vez sean alrededor de 20-30 mil, tal vez hasta eso. Para un día normal, se considera alto, si es alrededor de ese número», dijo.

En comparación con el año pasado, el aumento de visitantes para la Navidad de 2025 es bastante significativo.

«Esta Navidad es mayor que el año anterior. El año anterior fueron 41.000. Así que este año el número de visitantes es de unos 9.000 en comparación con el año anterior», volvió a explicar.

Sin embargo, Ragunan todavía insta a los visitantes a estar alerta a los cambios climáticos.

«Por esta razón, también instamos a todos los visitantes potenciales a Ragunan a que siempre traigan ropa de lluvia, ya sea un paraguas o un impermeable», apeló.

Varias colecciones de animales son el principal imán durante las vacaciones de Navidad en Ragunan Wildlife Park, como elefantes y pelícanos.

«En primer lugar, los animales grandes, como los elefantes, son los favoritos. Los elefantes y las jirafas también son muy populares entre nuestros visitantes. Otra cosa son los gorilas y los pelícanos», explicó.

También se llevó a cabo una atracción a la hora de comer con un ambiente navideño y el horario se compartió a través de las redes sociales oficiales de Ragunan.

Para adaptarse al aumento de visitantes, Ragunan ajustó el horario de atención.

«En cuanto al horario de atención, efectivamente hay un aumento respecto al horario normal de los días laborables a las 07:00 horas, abrimos más temprano, a las 06:00 horas de la mañana… Para situaciones de multitud como ahora tenemos una tolerancia de tiempo de alrededor de media hora a las cinco y media», dijo.