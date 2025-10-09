Ragunan abre recorridos nocturnos, ¿qué pueden disfrutar los visitantes?

Jacarta – Discurso sobre la apertura del Parque de Vida Silvestre Ragunán por la noche, que fue iniciado por el gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, desde agosto de 2025, ahora ha sido realizado oficialmente por la Unidad de Gestión del Parque de Vida Silvestre de Ragunan (UPTMR). A partir del sábado 11 de octubre de 2025, Ragunan abrirá el “Noche en el Zoológico de Ragunan”que se llevará a cabo todos los domingos por la noche con horario de atención de 18.00 a 22.00 WIB.

Lea también: ¡Una pareja muere en un accidente mortal en Ragunan y su marido muere instantáneamente!



«Hemos llevado a cabo una simulación y un estudio exhaustivos sobre la implementación técnica de las operaciones nocturnas en el Zoológico de Ragunan», dijo el Jefe del Servicio Forestal Municipal y de Parques Provinciales de DKI Yakarta, Ir. M Fajar Sauri en su declaración del jueves 9 de octubre de 2025.

Entonces, ¿qué se ofrece en el programa Noche en el Zoológico de Ragunan? Para visitantes que quieran pasear viendo animales. nocturno (activo por la noche) el servicio de coche electrónico está disponible para alquilar por 250.000 IDR por hora con una capacidad para cinco personas. Se invitará a los visitantes a recorrer varios recintos de animales. nocturno que se han determinado incluyen jaulas/áreas de pequeños mamíferos, jaulas/áreas de tigres, jaulas/áreas de terrarios y jaulas/áreas de hipopótamos.

Lea también: Pramono quiere aumentar las tarifas de entrada a Ragunan para los residentes fuera de Yakarta



En este lugar habrá alimentación de animales y atracciones educativas por parte de los visitantes. cuidador del zoológico con un horario predeterminado. Fajar agregó que su partido había elegido tipos de animales que están activos durante la noche para que esta actividad no perturbe el bienestar de los animales.

«Nos aseguramos de que los animales expuestos permanezcan cómodos y no sean molestados por las actividades de los visitantes», explicó.

Lea también: Largas vacaciones, los residentes eligen Ragunan para el turismo: curación en familia



Para apoyar las operaciones nocturnas, la dirección también prepara diversas infraestructuras de apoyo, como alumbrado público, iluminación en áreas de animales y áreas de picnic nocturno. El sistema de iluminación está dispuesto de tal forma que no perturbe el comportamiento natural de los animales.

Aparte de eso, oficiales de seguridad y guías de campo siempre estarán de guardia y monitorearán las actividades de los visitantes durante el horario de atención.

«Para los visitantes que quieran disfrutar más cómodamente del ambiente nocturno de Ragunan, brindamos servicios coche eléctrico por 250.000 IDR para cinco personas durante una hora. «Con un coche eléctrico, los visitantes pueden desplazarse mientras disfrutan de la belleza de la noche en el Parque de Vida Silvestre Ragunan», dijo Fajar.