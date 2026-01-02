Raghav Chadha denuncia la explotación de los trabajadores de Zomato, Swiggy y Blinkit







Los trabajadores autónomos deben ser tratados como seres humanos, y no simplemente como puntos de datos desechables, dijo Partido Aam Aadmi (AAP) El diputado de Rajya Sabha, Raghav Chadha, el viernes.

Diputado de la AAP se solidariza con la huelga de Nochevieja

Chadha había brindado un firme apoyo a los trabajadores de todo el país que observaron una huelga simbólica a nivel nacional en la víspera de Año Nuevo, exigiendo salarios justos, mejores condiciones laborales y seguridad social a las principales plataformas de entrega y comercio electrónico.

“Me senté con los repartidores de ZomatoSwiggy, Blinkit, etc. Esto no es una perorata. Esta es una conversación con aquellos cuyas vidas impulsan nuestra comodidad diaria”, compartió el diputado de la AAP en una publicación en una plataforma de redes sociales.

Me senté con repartidores de Zomato, Swiggy, Blinkit, etc. Esto no es una perorata. Esta es una conversación con aquellos cuyas vidas impulsan nuestra comodidad diaria. Es trágico que millones de repartidores que ayudaron a convertir las empresas de comercio instantáneo en lo que son hoy, sean… pic.twitter.com/lcFKE8srfu —Raghav Chadha (@raghav_chadha) 2 de enero de 2026

Huelga convocada por sindicatos de trabajadores en todos los estados

La huelga nacional, convocada conjuntamente por el Sindicato de Trabajadores de Plataformas y Gig de Telangana (TGPWU) y la Federación India de Trabajadores del Transporte Basados ​​en Aplicaciones (IFAT), vio a miles de socios repartidores en varios estados cerrar sesión en sus aplicaciones o reducir el trabajo significativamente.

La protesta afectó los servicios en uno de los días comerciales de mayor actividad del año, con informes de retrasos y cancelaciones en varias ciudades.

«Obligados a protestar sólo para ser escuchados», dice Chadha

«Es trágico que millones de repartidores que ayudaron a convertir las empresas de comercio instantáneo en lo que son hoy se vean ahora obligados a protestar sólo para ser escuchados». Rahav Chadha dicho.

Señaló que las plataformas de entrega rápida tuvieron éxito con el sudor y el trabajo de los repartidores y, por lo tanto, deben ser tratadas como seres humanos.

«Estas plataformas no tuvieron éxito sólo gracias a los algoritmos. Lo lograron gracias al sudor y el trabajo humano», afirmó Chadha.

‘La economía colaborativa no puede convertirse en una economía de explotación’

«Es hora de que las empresas empiecen a tratar a los pasajeros como seres humanos, no como datos desechables. La economía de los trabajos por encargo no puede convertirse en una economía de explotación libre de culpa», añadió.

Anteriormente, en declaraciones a IANS, Chadha destacó su preocupación por los salarios bajos e impredecibles, las largas jornadas laborales, la falta de seguridad social y la falta de dignidad en el trabajo.

‘Son humanos, no robots’, afirma líder de la AAP

«Son humanos, no robots ni trabajadores en condiciones de servidumbre. También son el padre, el hijo, el marido o el hermano de alguien», dijo, destacando la preocupación por los salarios bajos e impredecibles, las largas jornadas de trabajo, la falta de seguridad social y falta de dignidad en el trabajo.

También habló en contra de la presión creada por los modelos de entrega ultrarrápidos, afirmando que la “tortura de entrega en 10 minutos” estaba pasando factura a la salud física y mental de los trabajadores.

(Con aportes de IANS)









