Raffi explicó por qué todavía estaba activo en la televisión a pesar de servir como un mensajero especial del presidente

VIVA – A finales de octubre de 2024, entonces, Raffi Ahmad designado como Enviado especial del presidente El campo de fomentar jóvenes y trabajadores de arte. Casi un año sirviendo como mensajero especial del presidente, Raffi Ahmad desmanteló la tarea que llevaba del presidente Prabowo Subianto.

¿Cuáles son las tareas para vivir por el esposo de Nagita Slavina? ¡Desplácese más para descubrir los detalles completos!

Raffi Ahmad reveló que había una serie de tareas especiales del presidente Prabowo Subianto que había llevado a cabo.

«El mensajero especial del Presidente es de hecho una serie de tareas especiales que de hecho pueden publicarse o no deben publicarse, el nombre también es un delegado especial. Por lo tanto, hay quienes pueden, hay algunos nombres de secretos estatales o no publicados posteriormente», dijo citado de la Revolución Comic8 de YouTube, lunes 25 de agosto, 2025.

Aunque no se detallan qué tareas están destinadas. Pero ciertamente Raffi dijo que, como un mensajero especial del presidente en el desarrollo de la generación más joven y los trabajadores de arte se convertirán en un puente de aspiraciones de la generación más joven y trabajadores de las artes con el gobierno.

«Por lo tanto, el trabajo es como ayudar a poder ser jóvenes, los trabajadores de arte en todas las artes pueden ser unidos son los más importantes. Hay muchas noticias de engaño de que todo tiene opciones en sus corazones, pero lo más importante es mantener todo lo que no se provoca», dijo.

Por otro lado, relacionado con el que todavía aparece activamente en la pantalla a pesar de servir como enviado especial del presidente, Raffi habló. Dijo que el presidente todavía le dio permiso para aparecer en la pantalla. Esta es también una estrategia para estar más cerca de la generación más joven y los trabajadores del arte, especialmente él también es excelente en el mundo del entretenimiento en el país.

«Entonces, en realidad, el mensajero especial del presidente es el entrenamiento de los trabajadores de la generación y el arte más jóvenes, por lo que también agradecemos a Dios que el presidente todavía entregue ‘bien, use todos los medios de Brodcast, TV’ debido a la entrada al arte, la transmisión, cualquier arte cinematográfico, incluidos los amigos de los trabajadores de arte en frente y reverso de las escenas, la cobertura es muy amplia.

Aunque todavía se le permite aparecer en la televisión, el presidente todavía le pide que se concentre en llevar a cabo sus deberes como un mensajero especial del presidente. Por lo tanto, siempre debe estar listo si el Presidente le llama a la tarea.

«Entonces sí, somos inteligentes por el momento. Sí (no dejar el mundo del arte) pero aún cuando se llama y si hay una tarea especial, tenemos que estar listos. Gracias a Dios, amigos de los socios, amigos de la televisión también entienden», explicó.