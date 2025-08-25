¿Raffi Ahmad y Nagita Slavina adoptaron gemelos del difunto MPOK ALPA?

VIVA – Raffi Ahmad aclarar relacionado con la noticia que se llama a sí mismo y a su esposa, Nagita Slavina Levantará a los bebés gemelos Nina Carolina alias MPOK ALPARaffi y Raffa. Esto se discutió ampliamente después de la partida de MPOK ALPA después de luchar contra el cáncer. Raffi Ahmad reveló que él y su esposa no adoptaron al bebé ayer, la negligencia fue como ser ampliamente discutida.

«No», dijo Raffi Ahmad en YouTube Comic8 Revolution, lunes 25 de agosto de 2025.

Además, Raffi Ahmad reveló que invitó a los gemelos del ALPA MPOK a poder jugar en sus hogares con sus hijos.

«Eso es solo que Nagita dijo que (solo jugamos en casa) Sí en casa, hay niños, hay Rayyanza, hay Lily», dijo Raffi Ahmad.

Él sabe muy bien cómo funciona el ajetreo de un esposo. Él y Nagita Slavina vieron que, en lugar de gemelos, Mpok Alangan Lonely fue bueno ir a su casa y jugar con su hijo Rayyanza y Lily. Raffi también reveló que muchos niños de sus amigos que a menudo juegan juntos en su residencia.

«Quiero decir que sabemos el nombre de un hombre que está ocupado trabajando si no hay madre, solo en casa, el planga-plongo está confundido en busca de amigos, es Rayyanza, hay un lirio en mi casa también hay una guardería», dijo.

Aunque no adoptó directamente, Raffi admitió que estaría listo para ayudar a satisfacer las necesidades de los cuatro niños MPOK después de los últimos tiempos. Aunque sabía que todavía había la figura de Aji Darmaji como padre, pero no necesariamente impidió que Raffi ayudara a los cuatro niños MPOK ALPA. Esto también ha sido discutido por Raffi Ahmad con su esposa, Nagita Slavina.

«Murí que por la noche estaba con la discusión de Gigi sobre varias cosas. El punto es que somos como una familia», dijo.

Raffi incluso reveló que había preparado las necesidades de los cuatro niños MPOK ALPA en el campo de la educación. Incluyendo el hijo mayor de MPOK ALPA, Sherly, que quería continuar su educación en el sector de la salud. También prometió continuar manteniendo a los cuatro niños de MPOK ALPA.

«También le pregunté a Sherly qué hacer. Quería ir a la universidad con especialización en salud. Continúe preguntándole a Petong, por Raffa, Raffi, lo que sea que le daremos mejor. Entonces, los niños, Dios, también lo cuidamos», dijo.