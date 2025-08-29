Raffi Ahmad lloró la muerte del conductor de Ojol que fue aplastado por Brimob, una avalancha de internautas de blasfemia

VIVA – El mundo del entretenimiento indonesio vuelve a estar en la pena con la noticia de la muerte de Affan Kurniawan, un taxista de motocicletas en línea (ojol) 21 años, que murió trágicamente debido a que fue aplastado por vehículos tácticos (Rantis) Brote En el área de Pejompongan, Central Yakarta, el jueves 28 de agosto de 2025.

Leer también: Ojol fue asesinado por Brimob, Prabowo: ¡Estoy decepcionado y excesivo de las acciones de los oficiales!



Presentador y actor famoso, Raffi AhmadTambién entrega un mensaje de profundas condolencias a través de su cuenta de redes sociales. En su carga, Raffi escribió una condolencia para la partida del conductor de Ojol.

«Affan Kurniawan. Ojol Driver (2004-2025). También de luto profundamente. Que Allah SWT acepte sus obras, dado el mejor lugar de su lado, y la familia que queda se le da fortaleza», escribió en Instagram, citado el viernes 29 de agosto de 2025.

Leer también: Se le preguntó a la respuesta inesperada del inspector general ASEP Edi por qué la policía a menudo comete violencia a los residentes



Respondiendo a esto, muchos comentarios de blasfemia de los internautas para el esposo de Nagita Slavina. Raffi Ahmad fue acusado de solo imágenes con las condolencias, a pesar de que también se puso del lado del gobierno.

«La vida de Noh en un sentido de arrepentimiento por el infierno de las celebridades del timbre de Prabowo. Este caos ocurrió debido a la política de su liderazgo», comentó los internautas.

Leer también: ¡Prabowo le pidió a la policía que fue llevada a muerte por Ojol para ser castigada con la mayor fuerza posible!



«Te unes al gobierno, no necesitas fingir llorar», dijo otro.

«No solo publique Grieve, sino que como un ser humano influyente debe ser un puente para la gente pequeña», dijo otro.

Este desafortunado incidente se originó en el caos de la manifestación frente al edificio del Parlamento Indonesio, Senayan, que se extendió a Pejponganan. Basado en la información que circula, las demostraciones que inicialmente se centraron en el rechazo de una serie de políticas gubernamentales y DPR condujeron al caos por la tarde.

La masa de manifestantes chocó con las fuerzas de seguridad en varios puntos, incluido Jalan Penjompongan y la presa aguas abajo. En un esfuerzo por dispersar a las masas, un vehículo Brimob Rantis condujo rápido y supuestamente desbordó accidentalmente a Affan Kurniawan, que luego intentaba cruzar o evitar a la multitud.

Según los testigos oculares, Affan, que es un socio de taxi en motocicleta en línea, no está involucrado en manifestaciones y solo está llevando a cabo la tarea de entregar órdenes. Según los informes, otro conductor de Ojol, Moh Umar Amarudin, también resultó herido y ahora fue tratado en el Hospital Pelni.

La policía, a través del jefe de policía nacional, General Listyo Sigit Prabowo y el Inspector General del Jefe de Policía de Metro Jaya, Asep Edi Suheri, habían transmitido una disculpa por este incidente.

La División de Policía de Propam está examinando a siete miembros de Brimob dentro del Rantis para garantizar que el proceso legal sea transparente. Mientras tanto, Pt Goto Gojek Tokopedia TBK expresó su profundo dolor y prometió proporcionar compensación y pleno apoyo a la familia Affan.