Raffi Ahmad hasta que se rumoreaba que Moreno era un jabat menpora, dijo la Comisión de la Cámara de Representantes X

Yakarta, Viva – Conductores y miembros del DPR de la facción Gerindra, Moreno Soepapto al artista Raffi Ahmad se rumoreaba que se desempeña como Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora), reemplazar Aquí ariotedjo.

Con respecto a este asunto, el presidente Comisión de la Cámara de Representantes X Hetifah Sjaifudian dijo que su partido cooperaría con la nueva menpora quien fue elegida por el presidente de la República de Indonesia. Prabowo Subianto.

Lo más importante, dijo, la menpora solo podía continuar el programa que se había llevado a cabo con éxito en Dito.

«Oh, de la Comisión X, lo importante es continuar con los programas que han sido pioneros del ministro anterior, luego también cosas nuevas que hay sostenibilidad», dijo Hetifah a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.

Con respecto a la cifra, el político de Golkar se rindió por completo al presidente Prabowo que tenía prerrogativo. Ya sea Moreno y Raffi Ahmad e incluso otros candidatos.

«Sí, espero que pueda continuar el programa anterior. Es desde el lado de la Comisión X, que está listo para trabajar con el nuevo ministro en quien el presidente confía en el que confía», explicó Hetifah.

«Si el Presidente cree, que Dios quiere, podrá trabajar con nosotros», concluyó.