Raffi Ahmad e Irfan Hakim dejaron la transmisión en vivo por el bien

VIVA – El mundo del entretenimiento indonesio se sorprendió por la triste noticia de la muerte de los comediantes y presentadores Nina Carolina, mejor conocida como MPOK ALPAel viernes 15 de agosto de 2025. Esta noticia se sacudió para que Raffi Ahmad e Irfan Hakim, dos de sus amigos cercanos, dispuestos a dejar una transmisión en vivo para su evento matutino (FYP) para ir al hospital de inmediato.

Este momento emocional está en el centro de atención público, reflejando su fuerte vínculo de amistad y lealtad a MPOK ALPA. La noticia de la muerte del propio MPOK Alpa fue transmitida directamente por el esposo a Raffi e Irfan. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Retrato de MPOK Alpa en el hospital

Esta mañana, mientras guiaba el evento FYP, Raffi Ahmad e Irfan Hakim recibieron noticias impactantes de que MPOK Alpa había fallecido. Ambos se apresuraron inmediatamente al hospital después de conocer las tristes noticias. Irfan Hakim se disculpó con la audiencia por verse obligado a abandonar Live Studio Live.

«Lamentan que nuestros espectadores finalmente dejaran el estudio para dirigirse directamente al hospital», dijo en un tono lleno de tristeza citada el viernes de 1525.

En el programa, la tripulación ejecuta una videollamada que muestra a Raffi e Irfan ya está en el automóvil, trasladado al hospital donde MPOK ALPA fue tratado.

«Este es nuestro OTW directamente al hospital», dijo Irfan Hakim, explicando la situación urgente que enfrentaron.

«No hemos encontrado más información, pero claramente MPOK murió esta mañana a las 08.31», agregó información sobre la muerte del comediante.

Relacionado con la causa de la muerte, se descubrió que el comediante había sufrido de cáncer desde hace tres años. Incluso la enfermedad que sufrió cuando el fallecido estaba embarazada de sus gemelos que nacieron en 2024.