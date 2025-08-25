Raffi Ahmad dijo que había una tarea secreta después de convertirse en el personal especial del presidente

VIVA – Raffi Ahmadque ha sido conocido como uno de los presentadores y principales artistas del país, ahora tiene una nueva responsabilidad lejos del mundo del entretenimiento. Después de ser oficialmente inaugurado, el presidente Prabowo Subianto como Enviado especial del presidente El campo de fomentar los trabajadores de la generación y el arte del 22 de octubre de 2024, Raffi comenzó a compartir historias sobre su papel.

Pero curiosamente, enfatizó que no todos sus trabajos podrían abrirse al público porque involucraba secretos estatales. En una conversación con Ivan Gunawan, Raffi mencionó sin rodeos que había cosas que no podía compartir abiertamente desde que se desempeñaba como mensajero especial del presidente. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Enviado especial del presidente, Raffi Ahmad Foto : Viva.co.id/rahmat fatahillah ilham

«Nuestro trabajo, sí, hay una devoción, gracias a Dios, dada la confianza. Por lo tanto, el mensajero especial del presidente es que hay algunas tareas especiales que se pueden publicar o no deben publicarse, el nombre también es un delegado especial. 2025.

Aun así, hay una cosa que puede asegurarse de que Raffi quiera participar en la protección de la generación más joven de ser fácilmente arrastrado por impactos negativos, incluido el aumento de las noticias de Hoaks.

«Hay muchas noticias de Hoaks, más tarde también en la moneda, todos ellos también tienen opciones en sus corazones. Pero lo más importante es mantener todo lo que no se provoca», dijo.

Raffi Ahmad llamado Prabowo en Kartanegara

El esposo de Nagita Slavina sintió que tenía una gran capital para cerrar al gobierno con el mundo del arte. Entendió muy bien la dinámica de los trabajadores de arte, tanto frente a la cámara como detrás de escena.

A pesar de que había entrado en el círculo del palacio, Raffi insistió en que todavía se le permitía seguir trabajando en el mundo del entretenimiento. En realidad, esto se considera importante para que permanezca cerca de varios grupos de personas.

«Y el mundo de la etapa de entretenimiento en el aire de la misma, sí, de hecho, todavía estoy permitido para que aún podamos estar cerca de todo, debemos poder unir», dijo.

Raffi también afirmó haber estado acostumbrado a dividir el tiempo entre el trabajo como artista y como funcionario público. Según él, mientras haya una llamada del presidente, debe estar preparado.

«Pero aún es el momento, si ya está llamado y hay una tarea especial que debemos estar preparadas. Por lo tanto, es como la tarea de ayudar a poder ser jóvenes, trabajadores de arte, toda Indonesia que podemos cerrar», agregó.