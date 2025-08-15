¿Raffi Ahmad conoce a Ayu Ting Ting en la funeraria de Mpok Alpa?

Yakarta, Viva – La comediante y presentadora Nina Carolina, que es ampliamente conocida como MPOK ALPAmurió el viernes 15 de agosto de 2025. Raffi Ahmad e Irfan Hakim.

«Innalillahi Wainnailaihi Rojiun nuestra mejor amiga, Nina Carolina o que se llama familiarmente MPOK ALPA murió El mundo, justo ahora, su esposo nos contactó «, dijo Raffi Ahmad durante una transmisión en vivo del programa FYP en la televisión.

Al recibir las impactantes noticias del esposo de MPOK Alpa, ambos inmediatamente se apresuraron al Hospital del Cáncer Dharmais, Yakarta. Irfan Hakim también se disculpó con la audiencia por verse obligado a abandonar el estudio durante las transmisiones en vivo.

«Esto lamento que nuestros espectadores finalmente dejaran el estudio por ir directamente al hospital», dijo.

En el programa, la tripulación también hizo una videollamada que mostraba a Raffi e Irfan que ya estaba en el automóvil, se apresuró al hospital donde MPOK Alangan fue tratado.

«Este es nuestro OTW directamente al hospital», dijo Irfan Hakim.

«No hemos encontrado más información, pero claramente MPOK murió esta mañana a las 08.31», agregó.

Raffi Ahmad se encuentra Ayu ting ting?

Al llegar al hospital, Raffi Ahmad participó en llevar el cuerpo de MPOK Alpa a la funeraria, a saber, la residencia del fallecido en el área de Jagakarsa, South Yakarta. Algunos artistas que parecen venir son Wendy Cagur a Ayu Ting Ting.

Al igual que los demás, Ayu Ting Ting también reveló que MPOK ALPA es una buena figura. También rezó por los fallecidos.

«La persona es buena, con suerte, el fallecido es aceptado por Allah SWT», dijo Ayu.

«Muy bien, MPOK es una buena persona», agregó.

Se sabe que Raffi Ahmad hasta el primero en la funeraria. Después de dar un comentario, Ayu Ting Ting también ingresó inmediatamente a la residencia del difunto MPOK ALAPAN.