Raffi Ahmad compartió la condición actual de Mama Amy después de la operación, que aún se trata intensamente

Singapur, Viva – Raffi Ahmad De vuelta en el centro de atención público después de compartir las últimas noticias sobre la condición de su amada madre, Amy Qanitaquien acababa de someterse a una cirugía en Singapur.

Aunque no explica en detalle los tipos de acciones médicas tomadas, Raffi enfatizó que el proceso de recuperación de Mama Amy iba bien y lleno de esperanza. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

A través de su cuenta personal de Instagram, el hombre apodado Sultan Andara había subido un retrato de su madre que yacía débil en la cama del paciente. Mama Amy parece usar una manguera en la nariz para ayudar a respirar, así como a la ingesta de fluidos corporales. El momento inmediatamente llamó la atención de los ciudadanos, incluidos otros artistas que estaban ocupados dando oraciones y apoyo.

Proceso de recuperación gradual

En su declaración, Raffi explicó que en este momento la condición de su madre era mucho mejor a pesar de que todavía estaba bajo la intensiva supervisión del equipo médico. Un indicador que aún se espera es la capacidad de Mama Amy para defecar, que es una función de señal de digestión normalmente de regreso después de la operación.

«Aún así, aún (tratado en el hospital). Dios quiera, aún así», dijo Raffi del canal de YouTube de Starpro Indonesia, viernes 12 de septiembre de 2025.

«Pero solo espere el viento. Si puede deshacerse del viento, luego se eliminará las herramientas», agregó.

Sin embargo, Raffi sigue siendo optimista. Según él, mi amada madre ahora ha comenzado a comer y consumir líquido gradualmente, lo cual es una señal positiva del equipo médico.

«Pero he mejorado. Alhamdulillah, gracias por todas las oraciones», dijo Raffi lleno de gratitud.

«Puedes, puedes comer. También hay un líquido, por lo que es seguro», continuó.

Espero que pronto se vaya a casa

Cuando era niño, Raffi siguió prestando gran atención a su madre. Afirmó estar agradecido porque cada desarrollo muestra una dirección positiva, de modo que la oportunidad de regresar a la casa es aún mayor.

«Debería ser dos, tres días (regresar a casa)», dijo optimismo.

Apoyo público y celebridad

La noticia sobre la condición de Mama Amy se inundó inmediatamente con oraciones de muchas partes. Comenzando de ciudadanos a otros artistas muestran su simpatía. Venna Melinda, Eko Patrio, a Tya Ariestya también dio oraciones curativas para que mamá Amy se recuperara de inmediato.

Estas oraciones de oración son una fuente de fortaleza para la familia extendida de Raffi Ahmad. Anteriormente, el propio Raffi también había pedido apoyo público a través de Instagram escribiendo un mensaje conmovedor lleno de amor a su madre.

«Que todos siempre estemos a merced y protección de Allah Todopoderoso. Amén», escribió Raffi.

«Te amo mamá», dijo.