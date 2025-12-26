Raffi Ahmad canjeó la camiseta de Jay Idzes por 125 millones de IDR

VIVA – Se muestran acciones de cuidado. Rafi Ahmad. La famosa presentadora fue la ganadora de la subasta de camisetas Jay Idzes con un valor fantástico, a saber, 125 millones de IDR. Los fondos de la subasta se destinarán a ayudar a las víctimas de las inundaciones en Sumatra.

El proceso de subasta se llevó a cabo a través de la cuenta de Hanif Thamrin a través de las redes sociales. La camiseta que se subastará es la camiseta verde del Sassuolo de Jay Idzes y tiene la firma del jugador.

La subasta se abrió con un precio inicial de 7,5 millones de IDR. Con el paso del tiempo, la columna de comentarios se llenó de ofertas de internautas entusiastas que no sólo querían poseer la camiseta exclusiva, sino también participar en la acción humanitaria.

Raffi Ahmad finalmente ganó el concurso después de presentar una oferta de 125 millones de IDR, una cifra que otros participantes no pudieron igualar hasta la fecha límite final de la subasta.

«Según los términos y condiciones de la publicación, la fecha límite de presentación de ofertas es el 25 de diciembre a las 21:00 WIB. Por lo tanto, la cuenta aa RaffiNagita1717 tiene derecho a una camiseta de Jay Idzes por valor de 125 millones de IDR», escribió Hanif Thamrin.

Añadió que la última oferta se realizó a 20.54 WIB y que todos los ingresos de la subasta se donarían a la ayuda en casos de desastre en Sumatra.

El propio Jay Idzes es uno de los jugadores indonesios que sigue una carrera en Europa. Al inicio de esta temporada, el defensor Equipo Nacional El indonesio se unió oficialmente al Sassuolo e inmediatamente se ganó la confianza como principal opción en defensa.

Actualmente, Sassuolo ocupa el décimo lugar en la clasificación de la Serie A con una colección de 21 puntos en 16 partidos. El club apodado Neroverdi tiene como objetivo permanecer en la casta más alta de la liga italiana esta temporada.