Raffi Ahmad acusado de 250 millones de IDR en deudas y salarios por ayudar en casos de drogas

Jacarta – Viejos problemas han vuelto a surgir en público después de que el ex abogado Rafi AhmadRaden Nuh, abrió su voz sobre presuntos atrasos en honorarios de 250 millones de IDR relacionados con el caso de drogas del presentador en 2013.

A través de una entrevista virtual con un equipo de medios, el sábado 8 de noviembre de 2025, Raden Nuh dijo que participó en el manejo del caso a petición de su colega, Rahmat Harahap, quien en ese momento era el abogado principal de Raffi Ahmad. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Así que mientras manejaba el caso, luego en medio del camino, él (Rahmat Harahap) pidió ayuda, me preguntó. Dijo, ¿cómo es que el caso de Raffi se ha extendido por todas partes?», dijo Raden Nuh, comenzando su explicación a través de Zoom.

Raden admitió que los honorarios de Rp. Se acordaron 250 millones no directamente con Raffi Ahmad, sino con Rahmat Harahap. El acuerdo se alcanzó cuando Rahmat le pidió ayuda para fortalecer el equipo legal que maneja el caso.

«Bueno, antes de eso, cuando Rahmat me pidió ayuda. Entonces en ese momento dijo que su honorario era de 250 millones de rupias de Raffi a Rahmat. Luego también pedí 250 millones de rupias. Entonces Rahmat estuvo de acuerdo con eso», explicó.

«Pregunté si estaba bien, entonces estaba bien, ¿verdad? Entonces él, Rahmat, me dijo que estaba bien. Por eso fui allí», continuó.

Sin embargo, hasta ahora, Raden admite que nunca ha recibido el pago prometido. Incluso preguntó directamente a Rahmat sobre los honorarios, pero la respuesta fue la misma: Raffi Ahmad no los había pagado.

«Entonces, en ese momento también le pregunté a Rahmat después de que terminó, Rahmat dijo, no, no ha habido ningún pago. Hasta entonces en Medan 2024, si no me equivoco, fue Rahmat quien me dijo, dijo: ‘Hermano, Raffi aún no ha pagado’, así es. Bueno, eso me recuerda que aún no has pagado», continuó.

Raden Nuh cree que los atrasos son ahora más morales que legales, considerando que el incidente ocurrió hace más de una década.