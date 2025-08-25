Raffi Ahmad abre sobre sus deberes de ser el mensajero especial del presidente

VIVA – Presentador superior Raffi Ahmad recientemente reveló su nuevo papel como Enviado especial del presidente El campo de fomentar jóvenes y trabajadores de arte. Inaugurado por el presidente Prabowo Subianto el 22 de octubre de 2024 en el Palacio del Estado, Yakarta, Raffi reveló su tarea que no solo era estratégica, sino también llena de significado para la generación más joven y el mundo de las artes indonesias.

Con su experiencia en la industria del entretenimiento, está listo para unir al gobierno con la comunidad, especialmente los jóvenes y los trabajadores del arte, para alentar la creatividad y evitar Hoaks. Entonces, ¿cuáles son los deberes? Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Nuestro trabajo, sí, hay una devoción, gracias a Dios, se nos da confianza. Por lo tanto, el mensajero especial del presidente es que hay algunas tareas especiales que se pueden publicar o no deben publicarse, el nombre también es un delegado especial. El lunes 25 de agosto de 2025.

Raffi admitió que tenía la tarea de fomentar la generación joven indonesia para que fuera más productiva y eviten las influencias negativas, como Hoaks.

«Hay muchas noticias de Hoaks, más tarde también en la moneda, todos ellos también tienen opciones en sus corazones. Pero lo más importante es mantener todo lo que no se provocó», explicó.

Como fundador de Rans Entertainment, Raffi entendió la dinámica del mundo del arte. Reveló cómo podía dividir sus deberes como artista y como un mensajero especial del presidente.

«Smart por el tiempo, afortunadamente mis amigos en las transmisiones de todos los televisores y en realidad el mensajero especial del presidente de fomentar la generación más joven y los trabajadores de las artes, por lo que Alhamdulillah también el presidente Alhamdulillah también dio ya todos los medios de comunicación.

Raffi enfatizó que todavía se le permitía estar activo en el mundo del entretenimiento para mantener la cercanía con la comunidad.

«Y el mundo de la etapa de entretenimiento en el aire de la misma, sí, de hecho, todavía estoy permitido para que aún podamos estar cerca de todo, debemos poder unir», dijo.

«Pero aún es el momento, si ya está llamado y hay una tarea especial que debemos estar preparadas. Por lo tanto, es como la tarea de ayudar a poder ser jóvenes, trabajadores de arte, toda Indonesia que podemos cerrar».