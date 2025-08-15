Raffi Ahmad a Ayu Ting Ting

VIVA – La partida de comediantes y presentadores MPOK ALPA ha dejado una profunda tristeza entre la familia, los amigos y los colegas famosos. La funeraria en el área de Ciganjur, South Yakarta, el viernes 15 de agosto de 2025 estaba llena de dolientes que querían presentar sus últimos respetos al fallecido. MPOK ALPA, conocido a través de varios programas de televisión, murió después de tres años de luchar con el cáncer, un hecho que se había mantenido en secreto del público.

Leer también: 10 secretos de la nueva vida de MPOK Alpa revelada después de la muerte, ¡conmocionado más Mewek!



La siguiente es una fila de artistas presentes para entregar la partida de MPOK ALPA.

Raffi Ahmad

Leer también: Momen Billy Syahputra sigue los cuerpos



Raffi Ahmad, colega de MPOK Alpa en uno de los programas de televisión, se convirtió en uno de los artistas que asistió a la funeraria. Usando una camisa y gafas blancas, Raffi se parecía. A través de las cargas en la cuenta de Instagram @Raffinagita1717, recordó la risa típica y la cara alegre del ALPA.

«Realmente extraño la risa típica de MPOK, pero seguro que Allah ha preparado el lugar más hermoso para él. Al-Fatihah @nina_mpokalpa», escribió Raffi, expresando su pérdida.

Leer también: Resulta que insistir el cáncer de seno, Melaney Ricardo revela la lucha de MPOK Alpa mientras sostiene el dolor



Irfan hakim

Irfan Hakim, quien también es colega de MPOK Alal como anfitrión, también estuvo de luto presente. Casual vestido de naranja con calavera, Irfan muestra una profunda tristeza. Él y Raffi incluso visitaron MPOK ALPA mientras aún estaban tratados en el hospital, mostrando su cercanía fuera del trabajo.

Vega Darwanti

La presentadora Vega Darwanti también vino a rendir respetos. Usando toda la ropa y el velo negro, Vega compartió la atmósfera de emoción en la funeraria a través de su cuenta personal de Instagram. Su presencia refleja el respeto y la tristeza por la partida de MPOK ALPA, conocida como una figura alegre en el mundo del entretenimiento.

Wendy Cagur

La comediante Wendy Cagur, que a menudo trabaja con MPOK ALPA, también se ve en la funeraria. Vestida de negro con un sombrero, Wendy parecía disuelto con tristeza. Su cercanía en el mundo de la comedia hizo la partida de MPOK Alpa dejando una herida profunda para él.

Ayu ting ting

El cantante de Dangdut Ayu Ting Ting viene con apariencia educada, con ropa negra, hijab largo, máscaras y gafas de sol. En la carga en la cuenta de Instagram @Ayutingting92, AYU llamó a MPOK ALPA como una buena figura femenina.

«Innalillahi wa inna ilaihi Rojiun, adiós mpok alfa buena persona husnul khotimah, con suerte, el fallecido se coloca en los alrededores de Allah swt Amin», escribió, acompañando la partida de MPOK ALPA con oración.

Capítulo de Anwar

El joven comediante Anwar Bab también estuvo de luto presente con ropa oscura. Su presencia muestra la solidaridad de la nueva generación de actores de entretenimiento hacia MPOK ALPA, conocida como una figura inspiradora en la industria de la comedia.

El ambiente de la funeraria

El cuerpo de MPOK ALPA llegó a la funeraria desde el hospital con una ambulancia, bienvenido por los sollozos de la familia y los familiares. No mucho después de eso, la funeraria estaba llena de dolientes de varios grupos, incluidos residentes locales y amigos. La atmósfera de emoción envolvió la ubicación, con muchos dulces recuerdos sobre la alegría y la amabilidad de MPOK Alpa compartida por los presentes.

La partida de MPOK ALPA no solo pierde para la familia, sino también para el mundo del entretenimiento indonesio. Su figura que está llena de risas y entusiasmo continuará siendo recordada por colegas y fanáticos.