Rafale vs F-15Ex, ¿Dónde está el súper avión de combate súper sofisticado en el cielo indonesio?

Yakarta, Viva – Indonesia ahora está en el camino de la modernización militar aérea más grande de su historia. Se han firmado dos grandes contratos, avión de combate Rafale De Francia y F-15ex de los Estados Unidos.

Ambos se predicen igualmente como el avión de combate más reciente en la clase de 4.5 generación, con tecnología de radar sofisticada, aviónica moderna y armas de clase mundial.

La presencia de Rafale y F-15ex en la flota Soy En el futuro cambiará el mapa del poder aéreo regional del sudeste asiático.

Sin embargo, surgen muchas preguntas: ¿cuál es realmente superior entre Rafale y F-15ex, tanto en términos de tecnología, armas como su papel estratégico en el cielo de Indonesia?

Comparación de especificaciones y sofisticación

Diseño volador y rendimiento

Rafale es un avión de combate de múltiples roles con un peso vacío de aproximadamente 10 toneladas, tiene una alta agilidad y un diseño de ala delta con un canard que lo hace muy ágil en el aire.

Mientras tanto, el F-15EX es mucho más grande y pesado, el peso vacío alcanza más de 14 toneladas, con una capacidad de transporte de armas casi duplicada. Este avión es más adecuado para la misión de dominio del aire de larga distancia con una potencia de crucero más larga.



Viva militar: avión de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, F-15EX

Sistema de aviónica y radar

La variante Rafale F4 ordenada por Indonesia está equipada con radar AESA RBE2-AA, fusión de sensores sofisticados y dispositivos electrónicos de guerra electrónica que se reconocen como uno de los mejores sistemas EW del mundo.

F-15ex lleva el radar AESA AN/APG-82 (V) 1, con un rango de detección adicional porque la antena es mayor. Este avión está diseñado para admitir la guerra electrónica y puede controlar los drones leales de Wingman en el futuro.

Armas y capacidad de carga

Rafale puede transportar misiles de meteoritos de distancia larga, mica, así como varios tipos de bombas de precisión. La carga total alcanza 9 toneladas.

F-15ex es un monstruo en una capacidad de arma: capaz de llevar hasta 13.6 toneladas de armas, incluidos los misiles AIM-120 Amraam, AIM-9x Sidewinder, Bombs JDAM, a futuros misiles hipersónicos. Esta es la razón de este avión apodado el «camión de armas voladoras».

Rango operativo

Rafale tiene un radio de combate de aproximadamente 1,800 km con combustible interno, además de la capacidad de reabastecimiento de combustible de agua que aumenta su flexibilidad.

F-15EX se destaca en términos de alcance, con un radio de combate de hasta 2.200 km y una mayor capacidad de combustible, adecuada para asegurar un gran archipiélago como Indonesia.

Precio y costos operativos

El contrato de Rafale Indonesia por valor de 8.1 mil millones de dólares estadounidenses por 42 unidades (alrededor de 192 millones de dólares por unidad, incluidos armas y paquetes de entrenamiento).

Se estima que el F-15EX es más costoso por unidad, con un estimado de 90-100 millones de dólares por avión según el informe de noticias de defensa, pero con un costo operativo anual más alto debido a su gran tamaño.

¿Quién es el ganador?

Rafale y F-15ex no son competidores directos, sino complementarios. Rafale ofrece agilidad, guerra electrónica y alta eficiencia para varias misiones múltiples.

Mientras que el F-15EX está presente como un aire dominante de aviones con una gran capacidad de rango y una gran capacidad de armas, adecuada para mantener la soberanía del espacio aéreo de Indonesia que se extiende miles de kilómetros.