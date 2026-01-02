Rafael Leao brilla, el AC Milan supera al Inter de Milán en la cima de la clasificación de la Serie A

CagliariVIVA – AC Milán recuperó con éxito la primera posición en la clasificación de la Serie A de la Liga Italiana 2025/2026 Inter de Milán tras lograr una estrecha victoria por 1-0 sobre Cagliari. El duelo tuvo lugar en el estadio Unipol Domus de Cagliari, el sábado 3 de enero de 2026 por la mañana.

El único gol de este partido lo marcó el delantero titular del Milan, Rafael Leaoen el minuto 50. Este gol fue suficiente para enviar a los rossoneri a casa con tres puntos y desplazar al Inter de Milán de la cima de la clasificación.

Según los registros de la Serie A, esta victoria significa que el AC Milan ha acumulado 38 puntos en 17 partidos. El Milán está dos puntos por delante del Inter de Milán, que ocupa el segundo lugar. Mientras tanto, Cagliari sigue estancado en la 14ª posición de la clasificación con 18 puntos en 18 partidos.

Desde el inicio del partido, Cagliari se mostró bastante valiente ante su afición. El equipo local amenazó la portería del Milan con un disparo de Marco Palestra, pero el balón aún se fue desviado de la portería.

El AC Milan respondió a esta presión intentando controlar el juego. Rafael Leao fue el motor de los ataques rossoneri en varias ocasiones, aunque sus esfuerzos en la primera parte todavía se vieron frustrados por la defensa del Cagliari.

Al entrar en la segunda mitad, el Milan parecía más efectivo. El gol de la victoria llegó en el minuto 50 cuando Adrien Rabiot envió un pase maduro que Rafael Leao logró convertir en gol. El delantero portugués demostró su serenidad aprovechando las oportunidades en el área.

Citando el informe del fútbol italiano, este partido también marcó el debut del nuevo delantero del Milan, Niclas Fullkrug. El delantero alemán salió desde el banquillo y aportó una dimensión diferente a la línea de ataque rossoneri, aunque no pudo marcar un gol en su primer partido en la Serie A.

Tras quedarse atrás, Cagliari aumentó la intensidad de sus ataques en busca del empate. Se crearon varias oportunidades, pero la firme defensa del Milan y la apariencia disciplinada de la línea defensiva hicieron que los esfuerzos de los anfitriones siempre fracasaran.

Hasta que sonó el pitido final, el marcador seguía 1-0 para la victoria del AC Milan. Este resultado confirma aún más la regularidad de los rossoneri en la máxima competición de la Serie A esta temporada, además de ser un activo importante en la carrera por el título.