Raditya Dika tiene HNP, una afección espinal secretamente peligrosa

Jacarta – No Raditya Dika vuelve a estar en el candelero, esta vez no por su trabajo en comedia ni por su última película, sino por el problema de salud que atraviesa.

El cómico y escritor reveló abiertamente que le diagnosticaron una hernia del núcleo pulposo (HNP), un trastorno de la columna que la gente suele llamar nervio pinzado. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Raditya Dika a menudo transmite confesiones sobre esta condición de manera casual en varias ocasiones, especialmente cuando habla con invitados en su podcast de YouTube. Más recientemente, volvió a hablar de la PNH cuando habló con Dian Sastrowardoyo. En el chat, Raditya explicó que el hábito de sentarse demasiado tiempo y la falta de actividades de estiramiento fueron uno de los factores que desencadenaron problemas en su columna.

La apertura de Raditya Dika atrajo la atención del público, especialmente porque el estilo de vida de los trabajadores creativos y de oficina de hoy requiere que muchas personas permanezcan sentadas durante largos períodos de tiempo. No pocos internautas relacionaron entonces sus quejas de dolor de espalda o cuello con la enfermedad de HNP.

citado Clínica MayoLa hernia del núcleo pulposo (HNP) o hernia de disco es una afección en la que el núcleo blando de la columna vertebral (disco intervertebral) sobresale debido a un desgarro en la capa externa. Este bulto puede presionar los nervios circundantes y provocar diversas molestias, que van desde dolor hasta deterioro de la función corporal.

Cuando la presión golpea ciertos nervios, los síntomas que aparecen pueden extenderse a otras partes del cuerpo, como los brazos o las piernas. No es sorprendente que la HNP a menudo se malinterprete como un dolor común y corriente, aunque esta afección requiere un tratamiento adecuado.

Los síntomas del HNP varían mucho, dependiendo de la ubicación del disco afectado. Quienes lo padecen pueden sentir un dolor agudo en la parte baja de la espalda o el cuello, entumecimiento, hormigueo e incluso debilidad muscular. En determinadas afecciones más graves, la compresión de los nervios puede incluso afectar el control de la vejiga o los intestinos, lo que constituye una emergencia médica.

Curiosamente, no todos los que padecen HNP experimentan quejas inmediatamente. Se detectaron varios casos nuevos cuando alguien se sometió a un examen médico con otros fines.