Radiohead ha anunciado Una serie de 20 espectáculos tendrá lugar en cinco ciudades de toda Europa. La banda tocará cuatro shows cada uno en Madrid, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín.

En un mensaje para los fanáticos RadiotecoPhilip Selway dijo:

«El año pasado, nos reunimos para ensayar, solo por el infierno. Después de una pausa de siete años, se sintió realmente bien tocar las canciones nuevamente y volver a conectar con una identidad musical que se ha alojado en lo más profundo de los cinco.

Las fechas son:

NOVIEMBRE

04,05,07,08 Movistar Arena Madrid, España

14,15,17,18 Unipol Arena, Bolonia, Italia

21,22,24,25 The O2, Londres, Inglaterra

DICIEMBRE

01,02,04,05 Royal Arena, Copenhague, Dinamarca

08,09,11,12 Uber Arena, Berlín, Alemania

Los fanáticos han estado especulando que Radiohead se reagrupará después de formar una nueva entidad comercial titulada Rheuk25 LLP, que algunos interpretaron que significan «Radiohead Europe UK 2025», en marzo. Poco después, las entradas para un «Concierto de Radiohead de su elección» se incluyeron en una subasta de alivio de incendios de la escuela secundaria de Palisades, con una fuente que confirma a Asesor residente que la banda tenía para una residencia europea este otoño. A principios de septiembre, los volantes aparecieron en los espectáculos de publicidad de las ciudades europeas en Londres y Copenhague.

Las noticias de una reunión de Radiohead pueden no ser una sorpresa para los fanáticos después de que Colin Greenwood reveló en septiembre pasado que la banda había reconvenido recientemente para ensayar. Al mes siguiente, Yorke abordó la especulación de que Radiohead estaba volviendo a estar, diciendo Corporación de Broadcasting de Australia que «creo que nos hemos ganado el derecho de hacer lo que tiene sentido para nosotros sin tener que explicarnos o ser respondidos a la idea histórica de cualquier otra persona de lo que deberíamos estar haciendo».

Radiohead jugó por última vez en un show en vivo en agosto de 2018, cuando concluyeron su gira «A Moon en forma de piscina» en Filadelfia. La caminata apoyó su noveno álbum de estudio antes de que se separaran para perseguir proyectos paralelos. En 2019, Yorke lanzó su álbum en solitario «Anima» y el año pasado un par de discos como parte de The Smile, su grupo con Jonny Greenwood y Tom Skinner. Mientras tanto, Jonny Greenwood anotó varias películas, incluidos «Phantom Thread» y «Spencer», mientras que Colin Greenwood recorrió con Nick Cave, O’Brien lanzó su debut «Earth» en 2020, y Selway sacó su tercer álbum «Strange Dance» en 2023.

Aunque la banda ha sido pausa durante algún tiempo, anunciaron el mes pasado que planeaban lanzar un nuevo álbum en vivo de «Hail to the Thief» el 31 de octubre. En un lanzamiento, Yorke dijo sobre el proyecto: «En el proceso de pensar en cómo construir arreglos para el Shakespeare Hamlet/Hilt to the Thief Theater Production, pregunté que escuché algunas grabaciones de Archive Living. nosotros, y me ayudó a encontrar un camino a seguir.