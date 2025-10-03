‘Racistas me llamaron polarizar’ después de la twist nazi de Pacemaker de DCU

Alerta de spoiler: Esta historia analiza los principales desarrollos de la trama en la temporada 2, episodio 6 de «»Pacificador«, Actualmente transmitiendo en HBO Max.

James Gunn dijo en una nueva entrevista con Revista GQ que escuchó de «algunos racistas» después de que «Peacemaker» abandonó su giro nazi de bombas durante la temporada 2 Episodio 6. Gran parte de la nueva temporada de la serie DCU ha tenido lugar en Earth X, que los fanáticos ahora saben que es un universo alternativo en el que la Alemania nazi ganó la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí, la nueva DCU de Gunn tiene un planeta dirigido por nazis. La segunda temporada de «Peacemaker» se establece después de la de Gunn «Superhombre«Con Lex Luthor de Nicholas Hoult recientemente haciendo un cameo en el programa.

«Realmente hago lo que quiera con ‘Peacemaker’, y quiero decir, en un aspecto, hago lo que quiera con algo, porque puedo tomar mis propias decisiones y soy mi propio jefe. Pero con ‘Peacemaker’, realmente lo dejamos ir. Nos arriesgamos. Vamos a lugares donde creo que otras personas tienen miedo de ir», dijo Gunn a GQ. «Recibimos mucho retroceso de varias fuentes dentro de la estructura, en este episodio en particular, y estamos como, ‘No seamos tímidos sobre esto. Hagamos la historia que queremos hacer y no quiero tener que tirar golpes con ella'».

«Y es interesante porque no ha habido ese tipo de … tengo algunos racistas que me han llamado polarizar, pero estoy de acuerdo en ser polarizar y dejar que los racistas caigan en el camino», agregó Gunn. «A la gente le ha encantado más este episodio, así que es emocionante … escucha, estamos lidiando con un tema muy sensible. Estamos lidiando con el racismo y, al mismo tiempo, hay humor en este episodio. Por lo tanto, estás tratando con algo muy delicado y, sin embargo, no estamos siendo delicados al respecto, pero no creo que no estamos delicados de manera no pensada. Creo que estamos siendo reflexivos sobre esto».

Discurso a Variedad Después de que el episodio se emitió. Gunn reveló que mantuvo sus propias proyecciones de pruebas privadas de la temporada 2 de «Peacemaker» para ver si alguien notaría algunas de las cositas rociadas a lo largo de los episodios que provocan la gran revelación nazi. El dato más notable es que Earth X está poblada solo con personas blancas.

«Nadie se dio cuenta en absoluto», dijo Gunn. «Y eso también era gente de color. Por cierto. No era solo, ya sabes, los blancos».

Sin embargo, algunos detectores de Internet terminaron notando la Earth X totalmente blanca, como explicó Gunn: «Es realmente difícil cuando estás en línea y una persona de los millones de personas que están viendo el programa dice:» Espera un segundo, aquí hay una captura de pantalla de lo que es en el mundo alternativo, y aquí hay una pantalla de pantalla de los actores de fondo en la DCU «, y ves la diferencia entre ellos de inmediato. Muy de la gente de las personas. Muchos comentarios de personas que estaban asustadas.

«Peacemaker» lanza nuevos episodios los jueves en HBO Max.