Director franco-argelino nominado al Oscar Rachid Bouchareb (“dias de gloria”) está preparando su próximo largometraje, “Reggane”, una película de ficción ambientada en el contexto de las primeras pruebas nucleares de Francia en el Sahara argelino, un capítulo de la historia colonial largamente suprimido que el cineasta ha estado explorando durante años.

Revelado exclusivamente a Variedad al Festival de Cine del Mar Rojodonde Bouchareb es honrado por su trabajo, “Reggane” amplía la investigación detrás de su corto documental “Boomerang Atomic”, que rastreó el programa nuclear de Francia a través de material de archivo. Para Bouchareb, el documental, que se estrenó fuera de competición en Venecia este año, fue parte de la base de un proyecto de ficción más amplio.

“El mirar el archivo en el Ministerio de Defensa, en el INA (Instituto Nacional Audiovisual), y con particulares, me permitió hacer ese trabajo de lectura de los archivos, de las imágenes, para poder escribir mi largometraje”, recordó.

Ambientada en 1960, el año en que Francia llevó a cabo su primera prueba nuclear cerca de la ciudad desértica de Reggane, la película sigue a un joven pastor argelino absorbido por la fuerza en una base militar después de que el ejército francés confiscara su ganado. A través de sus ojos, la película se adentra en un mundo cerrado donde los trabajadores argelinos y las poblaciones nómadas tuareg conviven con soldados y científicos franceses.

“Una cosa me llamó la atención de inmediato”, observó Bouchareb. «En las imágenes, los argelinos no existen. Sin embargo, había miles de ellos trabajando en la base. Al igual que en ‘Días de gloria’, las cámaras optaron por no filmarlos». La ficción, enfatizó, le permite “llenar ese vacío”.

Ese impulso de iluminar lo que él llama “áreas donde no hay luz” ha definido la carrera de Bouchareb, desde “Días de gloria”, que ayudó a impulsar al gobierno francés a restaurar las pensiones a los soldados coloniales, hasta “Fuera de la ley”, que se desarrolla durante la guerra de independencia de Argelia, y “London River”, un retrato íntimo de la conexión humana que se desarrolla después de los atentados de Londres de 2005. Con “Reggane” aborda un tema con consecuencias persistentes, encarnadas por la contaminación radiactiva que, según estudios independientes citados por el cineasta, podría persistir durante milenios.

Ahora en preproducción, el proyecto comenzará a filmarse en el sur de Argelia en septiembre de 2026. Si bien el acceso al sitio de pruebas nucleares original sigue siendo restringido, la producción reconstruirá parte de la base como escenario principal, complementado con efectos visuales cuando sea necesario. El rodaje tendrá lugar entre Timimoun y Tamanrasset, en lo profundo del Sahara.

Bouchareb planea rodar la película en 65 mm “porque el Sahara es hermoso y merece una imagen y unos medios técnicos que puedan apoyar el lado artístico de la película y darle la escala que necesita”.

Logísticamente, la película presenta desafíos importantes, incluidos los viajes de larga distancia y la dificultad de transportar equipos pesados ​​a regiones remotas, pero el director subrayó que el proyecto cuenta con el pleno respaldo de las autoridades argelinas, incluido el Ministerio de Cultura. “El apoyo es total”, comentó, señalando que el tema en sí se encuentra en el centro de las discusiones diplomáticas y políticas en curso entre Francia y Argelia.

La película estará protagonizada por Sami Bouajila, un colaborador de larga data que apareció anteriormente en “Days of Glory” y “Outside the Law”, junto a actores argelinos elegidos localmente.

La financiación está respaldada por Argelia, Bélgica (Umedia) e Italia (Urania Pictures), y actualmente se está negociando un posible socio estadounidense. Bouchareb dirigirá la producción a través de su empresa 3B Productions, con sede en París. El director confirmó que el proyecto se desarrolla fuera del sistema CNC de Francia, citando requisitos lingüísticos y el deseo de mantener la flexibilidad en ese frente.

Con “Reggane”, Bouchareb vuelve a temas que han dado forma a su obra durante mucho tiempo: la historia, la memoria y sus consecuencias políticas y sociales. “La colonización se construyó sobre mentiras”, reflexionó. “Lo que me interesa es sacar a la luz eso, incluso para mí, de descubrir tantas cosas que nunca fueron contadas, nunca escritas, por quienes las vivieron”.