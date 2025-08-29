Rachel Ven se disculpa con apoyar al gobierno, admitir decepcionado de ti mismo

VIVA – Famosa celebridad Rachel Ven De vuelta en el centro de atención después de expresar una declaración sorprendente en las redes sociales. En su canal personal de transmisión de Instagram, Rachel se disculpó abiertamente con el público por haber apoyado a miembros del DPR y el gobierno.

Como se sabe, durante el último período electoral, Rachel se había convertido en parte del equipo de éxito de la pareja 02 o de Prabowo apoyado. Pero ahora, afirmó lamentar la decisión. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

En su escrito, Rachel expresó su profunda decepción para sí mismo. Sintió el paso equivocado porque solía apoyar a aquellos que ahora realmente lo decepcionaron.

«Lo siento, lo siento, lo siento, albergar la decepción durante mucho tiempo para hablar por vergüenza, y sí por miedo, nunca más apoyaré a nadie en los miembros del DPR o el gobierno. Decepcionado, y la mayor decepción es para mí.

La frase inmediatamente se convirtió en una conversación amplia entre los internautas. Muchos brindan apoyo, también hay quienes les recuerdan a Rachel que use su influencia más sabiamente.

Algunos comentarios que ingresaron al canal mostraron una variedad de reacciones del público. Algunos entienden la decepción de Rachel, algunos ven su declaración como una forma de coraje.

«No también Cel. Honestamente, no me arrepiento. Porque el Gada sabe cómo es el futuro. Esta sigue siendo la gente vs. DPR, ¿verdad?»

«Bunaaa, gracias también quiero hacer un sonido como una forma de apoyo de todos los que defendemos la verdad y defendemos la justicia».

«Ka Rachel no se equivoca, pero Ka Rachel tiene el poder actual de ayudar a los manifestantes que están heridos en el camino, por favor no lo hagas hasta que haya más víctimas de ambulancia como Tea Lin Ka, por favor, los manifestantes lo necesitan».

«Bunaaa … plis oponente con el influencer de poder de Buna EO, Ayooo expresó la verdad de Buna».