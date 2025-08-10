Rachel Ven la historia fue traicionada por su propio amigo, los internautas adivinando esta figura

Yakarta, Viva -Creativamente, Selebgram Keanu subió un video con su colega, Rachel Ven. En el video, los dos discutieron la experiencia de ser traicionados por amigos, que entonces eran virales en las redes sociales.

La madre de dos hijos reveló que todos tienen instinto de sentir si alguien que viene en la vida tiene buenas intenciones o viceversa. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Pero podemos sentir vibra. Como sabes, cuando alguien viene a nuestras vidas. Sabes que al principio tienes un sentimiento, tienes instinto», dijo Rachel Ven, citada de las piezas de video subidas en la cuenta tiktok @caca, domingo 10 de agosto de 2025.

Rachel luego recordó su experiencia cuando alguien intentó acercarse. Desde el principio, afirmó haber sido pesimista sobre la persona. Aun así, esa persona todavía trató de acercarse a él, incluso en momentos importantes como Eid.

«Había un hombre de Ken, sintiendo que era tan bueno en eso. Pero siempre pidió una jugada, pidiéndome que hiciera un kayak si quería ir, que fuera rápido», dijo Rachel.

No solo eso, Rachel también dijo que cuando estaba saliendo, la persona todavía quería participar en cada oportunidad. Desafortunadamente, el instinto que sintió desde el principio fue ignorado. Como resultado, sintió dolor debido a ser traicionado.

«Manténgalo si quiero ir al kayak también.

La carga también estaba llena de comentarios de los ciudadanos. Aunque Rachel no mencionó el nombre, muchos internautas sospecharon que la cifra en cuestión era Azizah salsha. Esta acusación fue fortalecida por el recuerdo de los ciudadanos de que Azizah había elegido romper el ayuno del primer día con Rachel en lugar de acompañar a su esposo, Pratama Arhan, quien estaba en Corea del Sur.

«Así que recuerde el año pasado que Zize prefería romper el ayuno del primer día con Rachel en Yakarta que el amigo de Arhan que estaba en Corea, resultó que Salim estaba allí», comentó los internautas.

«La novia de Ernado está llegando a un Zize re -poste», dijo el otro.

«Jirrr, creo que Rachel que invitó a Ziza estaba jugando debido a Zize nuevamente, fue Zize preguntar», dijo Netizen.