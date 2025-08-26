Rachel Sennott HBO Comedia ‘I Love La’ Sets Fecha de lanzamiento de otoño

Rachel SennottSiguiente HBO La serie de comedia ha establecido su título oficial: «Amo la. » La serie se estrenará el 2 de noviembre, con episodios que caen semanalmente hasta el final del 21 de diciembre.

La noticia se anunció junto con una imagen promocional de Sennott sometido a la depilación láser mientras usaba una camisa y ropa interior que cuenta con el nuevo título, además de imágenes de primer aspecto de los episodios del programa.

Los detalles que rodean la trama de «I Love LA» siguen siendo ahorrando, con un logline que simplemente dice: «Un ambicioso grupo de amigos navega por la vida y el amor en Los Ángeles».

Sennott, quien creó y produce la serie, está protagonizada por Maia. El elenco también incluye a Jordan Firstman como Charlie, Josh Hutcherson como Dylan, Odessa A’zion como Tallulah y True Whitaker como Alani, con estrellas invitadas como Leighton Meester, Moses Ingram, Lauren Holt, Elijah Wood, Quenlin Blackwell, Josh Brener, Tim Baltz, Froy Gutierrez y Colin Woodell.

Junto con Sennott, «I Love La» es producida por Emma Barrie, Aida Rodgers, Max Silvestri y Lorene Scafaria. Sennott y Scafaria también sirven como directores junto con Bill Benz y Kevin Bray.

«I Love LA» es el primer crédito de Sennott como creador. Es mejor conocida por la producción ejecutiva y protagonizada por las películas dirigidas por Emma Seligman «Shiva Baby» (2020) y «Bottoms» (2023), sirviendo como coguionista en este último. También ha aparecido en las películas «Bodies Bodies Bodies» (2022) y «Solía ​​ser divertido» (2024), así como el drama HBO 2023 de Sam Levinson «The Idol».

Vea imágenes promocionales para «I Love LA» y un primer vistazo a la serie a continuación.

Rachel Sennott, Jordan Firstman y True Whitaker en «I Love LA»

Kenny Laubbacher

Jordan Firstman, True Whitaker y Odessa A’zion en «I Love LA»

Kenny Laubbacher

Rachel Sennott y Odessa A’zion en «I Love LA»

Rachel Sennott en «I Love LA»

Rachel Sennott y Odessa A’zion en «I Love LA»

Josh Hutcherson y Rachel Sennott en «I Love LA»