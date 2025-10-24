Rachel Sennott echa raíces con ‘I Love LA’: Podcast diario de variedades

En el episodio de hoy, Variedad detalles del reportero Selome Hailu su artículo de portada sobre Rachel Sennott, el multiguión detrás de la nueva comedia de HBO “I Love LA” Marc Malkin tiene un resumen de la alfombra roja con Sarah Michelle Gellar habla sobre “Buffy, la cazavampiros” de Hulu reiniciar. Y la periodista Giana Levy explica qué Los superfans ven “Love Is Blind” de Netflix.

Hailu ha estado intrigado por el trabajo de Sennott desde que este último acababa de salir de la Universidad de Nueva York y llamó la atención por la película de micropresupuesto de 2020 “Shiva Baby” que llegó a Netflix. Sennott es emblemática de su generación de creativos de autor que consiguieron sus primeros seguidores a través de contenido compartido en plataformas de redes sociales.

«Ella es muy intencional con respecto a su imagen», dice Hailu. «Ella tuvo esta experiencia de volverse viral en línea constantemente y construir una plataforma en las redes sociales, especialmente en Twitter, que precedió a su carrera. Y eso fue lo que aprovechó para reunirse con ejecutivos y conseguir trabajos de stand up y establecerse realmente antes de tener avances reales en la industria».

Sennott rápidamente demostró ser una maestra del marketing. Quizás incluso demasiado bien.

«Una manera de hacer eso en línea y de llamar la atención es jugando con tu sexualidad. Y entonces hablamos sobre ese tira y afloja que ella sentía al divertirse con eso y ser fiel a sí misma con eso, pero también sentir que las personas se proyectaban sobre ella o pensaban que la conocían más profundamente que ellos», observa Hailu. «Con el tiempo, abandonó las redes sociales y eso realmente ayudó a calmar esos sentimientos. Durante los últimos años, ha estado poniendo en práctica todos esos pensamientos conflictivos y excitantes sobre la sexualidad de una mujer joven. Lo ves en ‘Shiva Baby’. Lo ves en [2023 film] ‘Bottoms’ y realmente lo ves en ‘I Love LA’”.

