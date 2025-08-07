Rachael Yamagata lanzará el primer álbum nuevo en nueve años

El cantante y compositor-pianista Rachael Yamagata lanzará «Starlit Alchemy», su primer álbum nuevo desde «Tightrope Walker» de 2016, el 3 de octubre. El álbum está precedido por el sencillo «Birds», que se lanzará oficialmente el viernes.

«‘Birds’ es testigo de la ayuda adicional de ‘surrealista’ que se obtiene al navegar por la locura del mundo en el que vivimos hoy en conjunto con el dolor de perder a alguien». Yamagata dice de la canción. «La soledad de ambos al mismo tiempo es profunda, doblemente injusta. El tónico yacía en las señales que tenemos que nos dicen que todavía están aquí …» Escucha la canción a continuación.

Yamagata surgió por primera vez a principios de la década de 2000 con su aclamado debut «Casurstance», y su música ha evolucionado a lo largo de los años, en su mayoría recientemente fuera del sistema de sello principal. Ha trabajado con una amplia variedad de artistas, incluidos Liz Phair, Bright Eyes, Toots y los Maytals, Ray Lamontagne y otros.

Sin embargo, después de nueve años, en octubre regresa con «Alquimia de Starlit», un «disco de buceo profundo», tal como lo describe, destinado a ser escuchado en su totalidad. «Siempre supe que iba a ser un álbum de una canción-en-the-next», dice ella. “Las canciones comenzaron como una compulsión de expresar lo que estaba pasando y presenciando: solo más tarde me di cuenta de la historia más cohesiva. Se convirtió en un mapa hecho después del viaje, no antes. Pero todo está allí.

Cuando se le pidió que describiera el álbum, dice: «Quizás piense en Tom Waits como Willy Wonka y Ricki Lee Jones como Dorothy en un paisaje sonoro orientado por Hans Zimmer y Joni Mitchell, de su álbum ‘Ambos lados ahora’. Ninguno de los cuales estoy bien versado por el camino, por lo tanto, perdono cualquier pretensión».