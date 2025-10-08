Racer se burla entre sí porque las maniobras son peligrosas

VIVA – En la carrera Motogp Indonesia 2025, incidente Entre Luca Marini y Raul Fernández provocó una tensión que luego se llevó entre sí corredor Relacionado con las maniobras en la pista.

Ambos quedaron atrapados detrás de Pedro Acosta en la ronda inicial de la carrera. Marini trató de superar a Acosta, mientras que Fernández aprovechó la oportunidad a través de la curva 16. Cuando Marini intentó «cerrar el camino» Fernández en la esquina 17, ambos tocaron.

KTM Tech3 Racer, Raul Fernández. Foto : Instagram/@Raulfernandez_25

Como resultado, Fernández cayó a la quinta posición y Marini había bajado a la octava posición antes de tratar de levantarse.

Fernández no dudó en llamar a las acciones de Marini como «no inteligentes». Dijo que cuando estaba listo para superar la esquina 16, maniobró limpiamente y detuvo bien su moto, pero Marini cambió las líneas de la pista agresivamente cuando se dio cuenta de su presencia. Según Fernández, no fue un paso inteligente.

«Avance a la vez 16 y estoy muy limpio para superarlo, detuve bien la bicicleta; cuando me vio, trató de cerrar más líneas, y en ese momento hizo algo posible para mí no súper inteligente», dijo Raúl Fernández citado por Viva de Chocar Martes 7 de octubre de 2025.

«Eso es algo que puedes hacer, pero para mí no es un paso inteligente que hizo, porque cuando vio que estaba en la misma posición que él, cambió la línea para tratar de poner la bicicleta adentro», agregó.

Respuesta de Marini

De Marini, tampoco permaneció en silencio. Acusó a Fernández como una fiesta «no inteligente». Según él, el incidente fue perjudicial para ambos, a pesar de que su ritmo fue uno de los mejores con Marco Bezzecchi y Fermin Aldeguer.

«Creo que es solo que Raul (Fernández) no es inteligente porque yo y él, además de Bez (Marco Bezzecchi) y Fermin (Aldeguer), tenemos la mejor velocidad de todos y podemos estar fácilmente en el podio», dijo Luca Marini.

Honda HRC Racer Castrol Luca Marini

«Es lamentable, también, para todos aquellos que trabajan muy duro, que no están ‘animando’, no tienen una fiesta esta noche, para esta aventura», agregó.